A Nemzeti Petíció kitöltésére még március 23-ig van lehetőségünk. A kormány minden választónak biztosítja a lehetőséget, hogy elmondhassuk, nem szeretnénk fizetni Ukrajnának, nem szeretnénk anyagilag támogatni a háborút és nem szeretnénk, ha eltörlődne a rezsicsökkentés.

A kormány január 14-én jelentette be, hogy Nemzeti Petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. A petíció már online is elérhető, az akadályozottak is kitölthetik. Fotó: Purger Tamás / MTI

Egyre többen töltik ki a Nemzeti Petíciót

Március elején fejezték be a Nemzeti Petíció kézbesítését, valamennyi háztartásba eljuttatták a borítékokat. A Nemzeti Petíciót már több, mint 1 millió 120 ezren kitöltötték. Ez a petíció egy kiáltvány az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelés ellen.

Európát jelenleg is energiaválság fenyegeti. A Barátság kőolajvezeték elzárásával, valamint a Török Áramlat földgázvezeték megtámadásával nem csupán Magyarország ellátását, hanem a szuverenitását is megsértik.

A Nemzeti Petícióval a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek: nem fizetnek a háborúra, Ukrajnára és nem fizetnek magasabb rezsit sem a háború finanszírozására elvont források miatt.

A Nemzeti Petíció online kitöltésével gyorsabban, otthonunk kényelméből is üzenhetünk, ráadásul már akadálymentesen is kitölthető. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár a HírTV Napindító című műsorában beszélt arról, milyen lehetőségek vannak az akadályozottak számára.

A fogyatékossággal élő emberek számára elsősorban a hozzáférésben van akadály. A látássérültek nem tudják elolvasni az anyagot, számukra képernyő-felolvasó programmal lesz megérthető. A siketek és nagyothallók számára jelnyelv információ hozzáférhető, a petíció szövegének jelnyelvi változatát a Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége készítette el.

– tájékoztatott Kósa Ádám. Kiemelte, hogy a korábbi nemzeti konzultációk is hasonló módon készült el. A mozgásban akadályozottak számára is biztosítva vannak a lehetőségek; az államtitkár tájékoztatott, hogy az összes választókörzet 85 százaléka akadálymentes, rámpával, lifttel elérhető.

Mindannyian tudjuk, hogy az ukrán elnök Magyar Péter szövetségese, és a Tisza Párt győzelmét akarja, akik ezekben a nehéz időkben le akarnak válni az olcsó orosz energiáról, hogy a Shelltől érkező párttagok tömhessék a zsebeiket. Minden szempontból óriási kockázat Magyar Péter és a pártja.