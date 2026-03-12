„Azonnal kijózanított”: Dobó Ági ezt a férjének köszönheti

A csinos szépségkirálynő, Dobó Ági mindennap tesz a testéért és a lelkéért, kitartó edzéssel és egészséges étrenddel. Életmódját nem győzik csodálni és lesni a követői. Ám elmondása szerint ő sem mindig tökéletes, vannak napok, amikor a tökéletesség igényét felülírja a valóság, de ez egyáltalán nem rossz, csak természetes és emberi.

Dobó Ági vallomást tett Fotó: Kunos Attila

Dobó Ági vallomása

Közösségi oldalán tett közzé egy elsőre teljesen hétköznapinak tűnő képet Dobó Ági.

„»Nem tetszik ez az első kép« – mondtam Csabinak, amikor elkészült.

Nem értette, miért...

Kikértem magamnak, hogy hát mivel úgy nézek ki, mint egy sharpei a gyűrött hasammal, mire rávágta:

»De hát Ági, ez ilyen. Ez vagy te. És teljesen oké«” – írta.

A szépségkirálynő hozzátette, hogy ez a mondat kijózanította és szerette volna megosztani követőivel, mivel nem csak rátalált egy számára tökéletes közösségre, de felhívta a figyelmet arra is, hogy nem kell mindig órákat a konditeremben szenvedni vagy kínzó diétákba fogni.

Dobó Ági elmondta, hogy annak ellenére, hogy sosem volt még ennyire jóban önmagával, vannak olyan pontok, amiket ő is nehezen fogad el testén.

„Mint például a terhességeim alatt egyszer +24 kg, másszor +17 kg felszedett súlytól megnyúlt és szétszakadt bőrömet a hasamon…

Szóval ne kergessetek hiú ábrándokat: a legmagabiztosabbak is gyakran küzdenek magukkal!”