„Túl a legnagyobb mélységeken” – Mélyponton Dobó Ági házassága? Megszólalt a kapcsolatáról!

Dobó Ági Instagram-oldalán tett közzé megható sorokat, gyönyörű képek kíséretében, amellyel alaposan meglepte követőit.

Dobó Ági és férje 16 éve alkotnak egy párt és négy éve házasok Fotó: Kunos Attila

Dobó Ági férjével együtt vészelte át a nehéz időszakot

A Miss World Hungary 2010-es győztese boldog párkapcsolatban él, és mint kiderült, immáron 16 éve alkotnak egy párt. Negyedik házassági évfordulójuk alkalmából elárulta, hogy az élet ugyan náluk sem fenékig tejfel, de mindig tudnak támaszkodni egymásra és csak ez számít igazán.

Talán épp a legnehezebb 4 éven vagyunk túl, a legnagyobb mélységeken... Olyanokon, amiből biztosan tudom, hogy a legtöbb kapcsolat nem áll fel. A komoly nehézségeknél inkább választjuk manapság a különválást, mintsem a küzdelmet egymásért, az egységért. Őszintén? Több olyan pont is volt, amikor ez lett volna a legészszerűbb megoldás számunkra is.

Ági szerint sok esetben nyilván a különválás az egyértelmű megoldás, ők azonban másképp működnek, mindig kitartanak egymás mellett és mindig együtt haladnak tovább, egy irányba. Teszik mindezt egymásért, a gyermekeikért és a családért. És hogy ez lenne-e a nehezebb út?

Egyértelmű. Nem egyszerű szembemenni azzal, amit a mai fogyasztói társadalmunk diktál: nem eldobni, elengedni azt, ami épp nem, vagy nem úgy szolgál, ahogyan arra vágyunk, hanem minden létező erőnkkel azon lenni, hogy megjavítsunk, változtassunk, gyógyítsunk... azon, hogy felülírjuk a mélyen rögzült (rossz) sémáinkat, a sokszor súlyos mintákat. Változni, változtatni, dolgozni magunkon, hogy mind egyénileg, mind együtt jól, vagy legalábbis jobban lehessünk. Ez sokszor hihetetlenül fájdalmas, és fárasztó. De hisszük, hogy megéri.

Dobó Ági zárásként még 60 közös évet kívánt maguknak szerelmével. A szívhez szóló bejegyzést még Rubint Réka sem tudta szó nélkül hagyni. „Mi 24 éve vagyunk egymásnak a szövetségesei, legjobb barátai és legbiztosabb támaszai. Csak így tovább! Soha ne engedjétek el egymás kezét! A legnehezebb pillanatok adják a legértékesebb tanítást.” Erre adott válaszában Ági kiemelte, hogy Rékáék kapcsolata is példaértékű, illetve, hogy sokszor úgy érzi, mintha az egész világ a párkapcsolatok ellen lenne, és az emberek azt kívánnák, hogy essenek szét a családok.