Dobó Ági szintet lépett: Costa Ricán népszerűsíti Magyarországot

Dobó Ági Costa Rica-i kiruccanása annyira jól sikerült, hogy idén is úgy döntöttek, kint töltik a tanévet. A gyönyörű édesanya és férje azért akarták maguk mögött hagyni Magyarországot, mert szerettek volna egy másik kultúrát megismerni, az ottani közegbe beilleszkedni és nem titkolt szándékuk volt belekóstolni az olyan hétköznapokba is, ami egy kicsit lassabb, ingermentesebb és természetközelibb.

Dobó Ági a második tanével kezdi meg gyerekeivel és férjével Costa Ricán, nem tudni, mikor költöznek haza végleg (Fotó: Kunos Attila)

Dobó Ági kint is népszerűsíti a hazáját

Az egykori Miss World Hungary legfrissebb videójában szívmelengető pillanatokról számolt be. Gyerekei iskolájában ugyanis minden év októberének végén megrendezik a kultúrák napját, amikor is minden osztály egy-egy adott országról tanul heteken keresztül, hogy aztán új ismereteiket egy csodálatos ünnepség keretein belül megosszák egymással. Így tanult Ági kisebbik fia, Nátán osztálya Magyarország népművészetéről, építészetéről és rengeteg érdekességről.

A csinos híresség a videóban bevallotta, szerinte a magyaroké a világ legszebb parlamentje és láthatóan elképesztően büszke a származására. Megismertette és bemutatta az ott élő közösségnek a Budai Várat, a Hősök terét, hogy hozzánk köthető a C-Vitamin, a golyóstoll és a Rubik-kocka is. Az egész osztály magyar szavakat, dalokat és népmeséket nézett; sőt, Ági segítségével minden egyes család elkészített egy tradíicionális magyar ételt, így ettek a gyerekek csirkepörköltet, lángost és megkóstoltak jó néhány snack-et is, például nógrádi Ropit és Balaton szeletet. Dobó Ági nem feledkezett meg a legfontosabb dologról sem, így a világ minden tájáról érkező gyereksereg óriási kokárdákat és zászlókat készített az iskolai foglalkozások keretein belül.

Elképesztően megható élmény volt

@drdoboagnes 🇭🇺 Magyaroszág bemutatkozott Costa Rican 🇭🇺🥹🤍🙏🏻 Rendkívül különleges élményben volt részünk, ugyanis a gyerekek iskolájában a „Nemzetek Napját” ünnepeltük, és a kisebb fiam osztálya Magyarországot mutathatta be. 🇭🇺 Hoztam otthonról a közösségnek ételeket, hozzávalókat, magyar pénzeket, válogattunk zenéket, meséket, írtam angolul egy kis e-receptkönyvet tradicionalis magyar ételekkel, amiből a helyi családok készítettek el egyet-egyet, hogy aztán mindenki megkóstolhassa. Mi egy hatalmas adag csirkepaprikást és nokedlit főztünk! 🥰 A gyerekek heteken át tanultak Magyarországról, a szokásainkról, történelmünkről, csodálatos találmányainkról, építészetünkről, stb. Vagyis apró darabkákról abból, ami Mi vagyunk.🇭🇺 Megható volt látni, ahogy a gyerekek és a szülők rácsodálkoznak a magyar kultúrára. Csodálatos érzés volt kulturális hídként állni két világ között: szeretett hazánk, Magyarország, és a jelenlegi otthonunk, Costa Rica között. 🤍🙏🏻 ♬ eredeti hang - Ágnes Dobó

Megtalálták a szerencséjüket

Dobó Ági férjével 2024 őszén döntött úgy, hogy gyerekeikkel Costa Ricára költöznek, a trópusi környezetbe pedig nem csak jól beilleszkedtek, de úgy tűnik, hosszú távra is terveznek. Bár korábban már őszintén írt róla, hogy vannak nehézségei a kétlaki életnek, hiszen amikor itthon vannak, mindenki szeretne belőlük egy darabot, ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy ott éljenek, ahol nekik jól esik. Fiai elképesztő munkával és szorgalommal gond nélkül tették le nyáron az itthoni tanév anyagát, amelyből sikeresen le is vizsgáztak. Bár sok minden hiányzik nekik Magyarországról, Dobó Ági Instagram-oldaláról egyértelműen kiderül, hogy itthon töltött idejük alatt rengeteg munka várt rájuk, ilyenkor pedig sokkal kevesebb idő jut a pihenésre. Eleinte csak arról szóltak a hírek, hogy egy évre mennek ki, nagyon úgy tűnik, hogy eszük ágában sincs ennyiben hagyni a dolgot, hiszen a következő tanévet is Costa Ricán kezdték meg a gyerekek. Hogy meddig akarnak így élni, egyelőre kétséges.