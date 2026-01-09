RETRO RÁDIÓ

Ebben az európai országban a legnagyobb a reálbér-növekedés, Hajdú Péter táncra perdült

Korábban is fordult már kérdésével a ChatGPT-hez a műsorvezető. Most a reálbér-növekedés volt a téma és a fogadást ismét Hajdú Péter nyerte, mivel Magyarországon volt a legnagyobb ennek az aránya.

2026.01.09.
Ahogy arról már korábban a Ripost beszámolt 2025-ben az Európai Unió országainak ranglistájának élén áll Magyarország a reálbér-növekedésben. Az Euronews jelentése szerint a tavalyi évben 2,9%-kal nőttek a reálbérek hazánkban és az idei évben még nagyobb javulás érkezhet. Hajdú Péter közösségi oldalán most rajongóinak is elárulta a hírt, amit a mesterséges intelligencia is megerősített.

Hajdú Péter bebizonyította, hogy Magyarországon a legnagyobb a reálbér növekedés
Hajdú Péter TikTok videóban bizonyította be, hogy Magyarországon folyamatos emelkedésben van a reálbér (Fotó: Móricz István)

Hajdú Péter eleget tesz követőinek kéréseire

Annyian kértétek, hogy kérdezzem meg a ChatGPT-t a reálbér-növekedésről, hogy ezt most meg fogom tenni. A kérdés pedig az lesz, hogy melyik EU-s országban volt a legnagyobb reálbér-növekedés 2025-ben?

– mondta TikTok-videójában a műsorvezető. Hajdú Péter sem számított a mesterséges intelligencia válaszára, mivel a fogadás során csak a legjobb háromba tette Magyarországot.

A 2025-ös adatok alapján a legnagyobb reálbér-növekedés az Európai Unióban Magyarországon várható, körülbelül 3,5 százalékos emelkedéssel

– válaszolta a műsorvezető kérdésére a ChatGPT.

Hajdú Péter
Hajdú Pétert nem tudta meghazudtolni a mesterséges intelligencia (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter tánccal ünnepelt

A műsorvezető kicsit eltért a komoly stílusától, és a válasz hallatán egyből táncra perdült. A közönséget is meglepte mozdulataival Hajdú Péter, de a tény akkor is tény marad, mivel Magyarországon az internet és a Ripost információi szerint is nagy emelkedés várható a reálbérben idén is.

Nem ez volt viszont az első alkalom, hogy a műsorvezető kikérte a mesterséges intelligencia véleményét. Korábban a villamos energia és a gáz áráról kérdezett Hajdú Péter, ahol a ChatGPT ismét megerősítette, hogy jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb ezeknek az ára - írja a Bors.

 

