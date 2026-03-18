„Szörnyetegnek neveznek!” - Megtörte a csendet Kelly Osbourne, könnyek között vallott a kinézetét ért támadásokról

Kilenc hónap telt el azóta, hogy a „Sötétség Hercege”, Ozzy Osbourne 76 éves korában, mindössze két héttel az utolsó koncertje után örökre lehunyta a szemét. A gyász minden családtagot máshogy érintett, Kelly Osbourne látványos átalakulása azonban azonnal céltáblává tette a 41 éves sztárt. A netezők szerint a drasztikus súlyvesztés mögött nem a fájdalom, hanem a sztárvilágban divatos fogyókúrás injekciók állnak. Kelly azonban megelégelte, hogy élő halottnak nevezik.

Sharon Osbourne: „Aki adja, annak vissza is kell kapnia”

A büszke anyatigris, a 73 éves Sharon Osbourne az Elton John AIDS Foundation gáláján állt ki lánya mellett. Sharon szerint Kellynek minden joga megvan ahhoz, hogy felvegye a kesztyűt a zaklatókkal szemben.

Azoknak, akik osztják a pofonokat, el kell viselniük, ha visszakapják őket

– jelentette ki határozottan Sharon, utalva lánya harcias közösségi médiás válaszaira.

Emberszámba se veszik Kelly Osbournet

Kelly egy azóta törölt bejegyzésben öntött tiszta vizet a pohárba. Szerinte gyalázatos, hogy az emberek viccet csinálnak a fájdalmából, és azt találgatják, beteg-e vagy gyógyszereken él.

Apám épp most halt meg. Megteszem, ami tőlem telik, az egyetlen dolog, amiért most élek, az a családom

– írta kétségbeesetten a sztár, aki szerint a trollok dehumanizálják őt.

Kelly nem rejtette véka alá a dühét sem:

Ott ütnek, ahol a legjobban fáj, megkérdőjelezik a fájdalmamat, pletykálnak a küzdelmeimről, és hátat fordítanak, amikor a legnagyobb szükségem lenne támogatásra és szeretetre. Ez nem erőt sugároz, hanem a jellem és az együttérzés teljes hiányát!

Túlmentek minden határon

A zaklatás az elmúlt hónapban ért a tetőfokára, amikor Kellyt már egy csontsovány holttesthez hasonlították. A reality-sztár egy képernyőfotót is megosztott a leggonoszabb kommentekről, amihez csak ennyit fűzött:

Egyszer ez is elmúlik, de azért... az isten szerelmére!

Bár a család továbbra is tűzön-vízen át kitart egymás mellett, a támadások láthatóan mély sebeket ejtenek. Kelly azonban leszögezte: nem fogja hagyni, hogy bárki is sárba tiporja az emberi méltóságát, csak mert a gyász máshogy látszik meg rajta, mint amit a nagyközönség elvárna – számolt be a történtekről az Unilad.