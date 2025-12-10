Szívszorító: Ezek voltak Ozzy Osbourne utolsó szavai szeretett feleségéhez

A legendás Black Sabbath zenekar énekese, Ozzy Osbourne szívleállás következtében, családja körében hunyt el a buckinghamshire-i otthonában, július 22-én. Két héttel azután, hogy utolsó koncertjét adta zenésztársaival a birminghami Villa Parkban. Ozzy felesége, Sharon Osbourne nemrég elmondta a Piers Morgan Uncensored című műsorban, hogy mik voltak Ozzy utolsó és egyben megrendítő szavai hozzá.

A Black Sabbath énekesének felesége, Sharon Osbourne árulta el mik voltak Ozzy Osbourne utolsó szavai hozzá / Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Ozzy Osbourne utolsó szavai ezek voltak

Ozzy halála előtt számos vészjósló tényező nehezítette meg mindennapjait, hiszen a rocker Parkinson-kórral küzdött, korábban tüdőgyulladása és szepszise is volt, valamint egy 2019-es esés tovább rontotta állapotát. Mégis vállalta az utolsó fellépést a Black Sabbath tagjaival, pedig orvosa figyelmeztette, hogy nem biztos, hogy túléli.

Sharon elmondása szerint Ozzy hajnali 4 körül ébredt, rosszul volt egész éjjel, de ragaszkodott ahhoz, hogy lemenjen edzeni. Mindössze húsz perccel azután, hogy lement a házi edzőterembe, szívrohamot kapott. Sharon sikoltva találta meg, miközben a mentők próbálták újraéleszteni. A kórházba is helikopterrel vitték, de Sharon már az első pillanatban tudta, hogy férje meghalt.

Sharon Osbourne először mesélte el férje, Ozzy Osbourne halálának részleteit, köztük utolsó szavait egy műsor keretein belül:

Csókolj meg. Ölelj szorosan

- árulta el férje utolsó szavait megtörten az özvegy.

Ozzy felesége könnyek között beszélt arról is, hogy soha többé nem fog férjhez menni. A zenész 77. születésnapján ő és lánya, Kelly megható üzenetekkel emlékeztek rá közösségi oldalakon. Sharon olyan fotókat is megosztott, amelyeket korábban még soha.

Ozzy utolsó éveiről több dokumentumfilm is készült, amelyek bemutatják a család küzdelmeit, Sharon odaadó gondoskodását és a zenész utolsó fellépésének kulisszatitkait -írja a Daily Mail.

