Gelencsér Timi elkotyogta, hogy áll most a 2026-os Exatlon Hungary

A TV2 népszerű sportrealityje az Exatlon Hungary 2019. január 2-án indult, hamar népszerű lett. A második, 2020-as évad egészen bizarr volt a készítőknek, erről Palik László is beszélt: a forgatás közben tört ki a koronavírus-járvány, sorra álltak le a repülőterek, zárt be minden. A játékosok még egy megszokott módon működő világot hagytak hátra, majd amikor hetek-hónapok múlva kiestek, akkor szembesítette őket a stáb azzal a drámai információval, hogy a covid miatt minden felfordult, és lehet, hogy hónapokig nem tudnak hazamenni.

Gelencsér Timi az Exatlon Hungary játékosa, majd riportere volt

Fotó: TV2

Az eddig leforgatott négy évad vagy december végén, vagy legkésőbb január 3-ig elindult, így amikor pár hete a TV2 bejelentette, hogy érkezik a folytatás, sokan találgattak, hogy mikor kerül képernyőre. A mérések azt igazolták, hogy nagyon sok tévéző várja vissza a műsort, el is indult a casting, és rengetegen abban bíztak, hogy – szokás szerint – január elején el is indul a sportreality.

Mikor folytatódik az Exatlon Hungary?

A találgatások nem szűntek meg, de nyilvánvaló, hogy január első hetében nem lesz folytatás, ez világosan kiderül a műsorújságokból is. A formátum jogtulajdonosa sokat invesztált, a műsor képileg-vizuálisan egészen megújul, új, látványos pályák lesznek, sok előkészület szükséges, nem lehet hetek alatt hirtelen összekapni egy stábot és húsz-harminc szereplőt.

A rajongók a műsorhoz és a TV2-höz visszatérő Gelencsér Timit is faggatták a közösségi oldalán, ahol kommentben jelezte, hogy bizakodni lehet, de nem jövő héten startol az új évad:

Még mindig csak a jelentkezés zajlik, kicsit várni kell még rá!

Gelencsér Tímea, aki idén diplomázott, nemrég jelezte, hogy egy házfelújítás és egy esküvő megszervezésének kellős közepén vannak, nem gondolt arra, hogy több hónapot folyamatosan Dominikán tölt majd. A megkeresés és az ajánlat viszont olyan volt, hogy nem tudott rá nemet mondani.

Gelencsér Timi erre az ajánlatra nem tudott nemet mondani

Fotó: instagram.com/timella

Hiába szeretnék nagyon valamit, az élet keveri a kártyákat. A legtöbbször jobbat oszt, mint eredetileg vártam

– írta közösségi oldalán a modell-műsorvezető, volt szépségkirálynő.