Nem vált valóra Gelencsér Timi karácsonyi álma: csalódottan készült az ünnepekre

Gelencsér Timi idén hatalmas építkezésbe kezdett vőlegényével, Simon Mátyással. A jegyespár új közös otthonuk felújításán dolgozik.

Gelencsér Timi igyekezetei ellenére nem tudja új otthonában tölteni az ünnepeket (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Timi és vőlegénye nem tudta befejezni az építkezést

A Miss World Hungary egykori győztese igazi meghitt családi karácsonyt tervezett új otthonában, ám a munkafolyamatok problémás haladása miatt, ez az álom elérhetetlen lett.

Nehéz úgy lavírozni, hogy sok a teendő, sajnos lassan haladunk vele. Azt terveztük, hogy végre átköltözünk és mindenki nálunk karácsonyozik, de sajnos ez nem jött össze, úgyhogy majd jövőre bepótoljuk

– mesélte bizakodva a műsorvezető.

A Dancing with the Stars nyertese nem csak a karácsonyt ünnepli, hanem születésnapját is:

Szeretem a karácsonyt, csak mivel a szülinapom előtte van három nappal, ezért egy kicsit mindig mérges vagyok a karácsonyra, hogy elviszi a show-t. De egyébként szeretem az ünnepi időszakot, mert akkor mindig összegyűlünk a szeretteimmel és minőségi időt töltünk egymással.

Gelencsér Timiéknél a karácsony valóban nagy családi ünnep, amit az egész rokonsággal megünnepelnek. „A karácsony mindig meghitt és hála Istennek, együtt van a család, mind az én oldalamról, mind pedig a vőlegényem oldaláról.”

Gelencsér Timi kedvenc karácsonyi emlékéről mesélt

„A karácsony közeledtével rengeteg a munkám, mert sok kampány fut ilyenkor, de teljesen más hangulatban telnek ezek a fotózások, forgatások, rendezvények. Ilyenkor már én is hangolódom az ünnepekre.”

Ennek szellemében Timi megosztotta velünk kedvenc karácsonyi emlékét:

Gyerekként az volt a kedvencem, mikor együtt feldíszítettük a fát, kidekoráltuk a házat és énekeltünk. Kicsiként először mindig meglátogattuk a nagymamám, majd utána tettünk a városban egy kört anyukámmal és a tesóimmal, majd mire hazaértünk, ott volt a karácsonyfa alatt a sok ajándék, mert megjött a Jézuska. Ez az élmény semmihez sem fogható, hiszen gyerekként nem tudjuk, hogyan működik ez az egész, egyszerűen belépünk a házba, és ott van a sok meglepetés. Mindig kérdeztem anyát, hogy miért kell mindig a városban sétálnunk, a díszeket és a kivilágítást nézegetnünk, inkább siessünk haza, elcsípni a Jézuskát. Anya nyilván húzta az időt apának, aki otthon bőszen pakolászott. Ezek a legkedvesebb emlékeim.

Ugyan Timi és vőlegénye még nem tudja, hol fogja tölteni a mézesheteket, annyi azonban biztos, hogy a pár idén is szakít időt a kedvenc téli sportjára.