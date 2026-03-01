RETRO RÁDIÓ

Ez forró! Kirakta melleit Katzenbach Andi

A szépségkirálynő nem kímélte rajongóit. Katzenbach Andi szexi fotón pózolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 16:00
Katzenbach Andrea bikinis szexi szépségkirálynő

A Miss World Hungary egykori üdvöskéje, Katzenbach Andi állt ismét kamera elé, ahol megmutatta, hogy egy szépségkirálynő nem csak szép, de szexi is tud lenni.

Katzenbach Andi
Katzenbach Andi szexi fotón villantott – Fotó: Ladóczki Balázs

Katzenbach Andi megmutatta, mije van

A csodálatos magyar szépségkirálynő igazán vadító fotóval borzolta a kedélyeket közösségimédia-oldalán. Katzenbach Andi lehengerlő formában tartja magát, ezt látni lehet, hiszen alakja tökéletes. Ha ez nem lenne elég, a modell egy polaroid fényképezőgéppel lett megörökítve, ami adott személyiségének egyfajta misztikumot is.

Ragyogó kék bikinije és rávett farmerfelsője pont annyira nyitott, hogy felfedte szexi idomait. A hatás fokozásáért Andi még bele is kacsintott a kamerába, miközben csókra nyitotta a száját.

Polaroid bizonyíték, ez az én pillanatom

– írta angolul képéhez.

Nem is szaporítanánk tovább a szót, íme.

 

