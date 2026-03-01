Ez forró! Kirakta melleit Katzenbach Andi
A szépségkirálynő nem kímélte rajongóit. Katzenbach Andi szexi fotón pózolt.
A Miss World Hungary egykori üdvöskéje, Katzenbach Andi állt ismét kamera elé, ahol megmutatta, hogy egy szépségkirálynő nem csak szép, de szexi is tud lenni.
Katzenbach Andi megmutatta, mije van
A csodálatos magyar szépségkirálynő igazán vadító fotóval borzolta a kedélyeket közösségimédia-oldalán. Katzenbach Andi lehengerlő formában tartja magát, ezt látni lehet, hiszen alakja tökéletes. Ha ez nem lenne elég, a modell egy polaroid fényképezőgéppel lett megörökítve, ami adott személyiségének egyfajta misztikumot is.
Ragyogó kék bikinije és rávett farmerfelsője pont annyira nyitott, hogy felfedte szexi idomait. A hatás fokozásáért Andi még bele is kacsintott a kamerába, miközben csókra nyitotta a száját.
Polaroid bizonyíték, ez az én pillanatom
– írta angolul képéhez.
Nem is szaporítanánk tovább a szót, íme.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre