Ez forró! Kirakta melleit Katzenbach Andi

A Miss World Hungary egykori üdvöskéje, Katzenbach Andi állt ismét kamera elé, ahol megmutatta, hogy egy szépségkirálynő nem csak szép, de szexi is tud lenni.

Katzenbach Andi szexi fotón villantott – Fotó: Ladóczki Balázs

Katzenbach Andi megmutatta, mije van

A csodálatos magyar szépségkirálynő igazán vadító fotóval borzolta a kedélyeket közösségimédia-oldalán. Katzenbach Andi lehengerlő formában tartja magát, ezt látni lehet, hiszen alakja tökéletes. Ha ez nem lenne elég, a modell egy polaroid fényképezőgéppel lett megörökítve, ami adott személyiségének egyfajta misztikumot is.

Ragyogó kék bikinije és rávett farmerfelsője pont annyira nyitott, hogy felfedte szexi idomait. A hatás fokozásáért Andi még bele is kacsintott a kamerába, miközben csókra nyitotta a száját.

Polaroid bizonyíték, ez az én pillanatom

– írta angolul képéhez.

Nem is szaporítanánk tovább a szót, íme.