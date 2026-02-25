RETRO RÁDIÓ

„Álomszép nő vagy”: Katzenbach Andi csipkés ruhában borzolta a kedélyeket

A szépségkirálynő megmutatta magát. Katzenbach Andi közösségi oldalán jelentkezett be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 14:30
Módosítva: 2026.02.25. 17:20
Katzenbach Andrea csipke szexi szépségkirálynő

A Miss World Hungary versenyzőjétől már megszokhattuk az elegánsabb megjelenést, nem is csoda, hogy elnyerte koronáját. Katzenbach Andi földöntúli szépsége sokak számára ismert – és most megint megmutatta.

Katzenbach andi
Katzenbach Andi megmutatta, milyen szexi tud lenni

Katzenbach Andi szexi ruhában pózolt

Meg kell hagyni, nemcsak szépséges és elegáns, de szexi is tud lenni a szépségkirálynő, aki előszeretettel emeli ki teste előnyösebb részeit. Nemrégiben egy merészebben dekoltált ruhában feszített, azóta pedig a fekete szín is az ő oldalára állt, abban pózolt.

Katzenbach Andi most kissé elrejtette dekoltázsát, de azért kerekedő idomai jól látszanak abban a fekete csipkés darabban, amit magára öltött.

Az első fotón mosolyog, míg a másodikon egy szexi tekintet is befigyel, jól mutatva, milyen sokoldalú. Követői is jól látják ezt, özönlenek nemcsak a lájkok, de a kommentek is a fotói alatt.

Ez a te világod, az lehet, amit csak akarsz

írta bátorító sorait a modell.

 

