„Álomszép nő vagy”: Katzenbach Andi csipkés ruhában borzolta a kedélyeket

A Miss World Hungary versenyzőjétől már megszokhattuk az elegánsabb megjelenést, nem is csoda, hogy elnyerte koronáját. Katzenbach Andi földöntúli szépsége sokak számára ismert – és most megint megmutatta.

Katzenbach Andi megmutatta, milyen szexi tud lenni

Katzenbach Andi szexi ruhában pózolt

Meg kell hagyni, nemcsak szépséges és elegáns, de szexi is tud lenni a szépségkirálynő, aki előszeretettel emeli ki teste előnyösebb részeit. Nemrégiben egy merészebben dekoltált ruhában feszített, azóta pedig a fekete szín is az ő oldalára állt, abban pózolt.

Katzenbach Andi most kissé elrejtette dekoltázsát, de azért kerekedő idomai jól látszanak abban a fekete csipkés darabban, amit magára öltött.

Az első fotón mosolyog, míg a másodikon egy szexi tekintet is befigyel, jól mutatva, milyen sokoldalú. Követői is jól látják ezt, özönlenek nemcsak a lájkok, de a kommentek is a fotói alatt.

Ez a te világod, az lehet, amit csak akarsz

– írta bátorító sorait a modell.