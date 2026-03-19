„Menj el végbéltükrözésre!” – fontos dologra biztat mindenkit a népszerű színésznő

A Hetedik mennyország sztárja döbbenetes videót tett közzé, amiben őszintén vallott vastagbélrákkal kapcsolatos ijedtségéről. Beverley Mitchellnél a harmincas évei elején találtak vastagbelében egy hatalmas polipot egy végbéltükrözés folytán (általában jóindulatú szövetnövedék és bár kezdetben tünetmentes, idővel rosszindulatú daganat válhat belőle) – közölte az eonline.

James Van Der Beek halála a népszerű színésznőt is ösztönözte a végbéltükrözésre

Beverley Mitchell most felidézte a sorsfordító élményt, amikor az orvosok azt mondták, életükben nem láttak ekkora polipot. A színésznő fel szeretné hívni a figyelmet a rendszeres vizsgálatra és arra, hogy az állapot sokáig tünetmentes. Ugyan ő is sokáig halogatta az újbóli vizsgálatot, most tudja: nem szabad így tenni.

A harmincas éveiben kapott diagnózisról és a mostani kontroll vizsgálatról így mesélt:

Tegnap kolonoszkópián voltam. Azért osztom meg ezt, mert sokan félnek tőle vagy kellemetlennek érzik

– mondta Instagram-videójában.

Én nem szégyellem. Néhány évvel ezelőtt egy orvos megnézte a véreredményeimet, és a vastagbél tumormarkerei alapján azt mondta, hogy magasabb a rizikófaktorom, amik hasonlóak, mint a vastagbélrákosoknak.

A riasztó eredmények után a 45 éves színésznő elment a gasztroenterológushoz és megcsináltatta a végbélbéltükrözést.

Kiderült, hogy a legnagyobb »rákmegelőző« polipom volt, amit valaha ennyire fiatal nőnél látott

– folytatta.

Tulajdonképpen megmentettem a saját életem, mert kiálltam magamért. Három évvel később ismét elmentem kolonoszkópiára és akkor már teljesen tiszta volt az eredmény.

A színésznő azonban elismerte, hogy később nem tartotta be az ajánlott kontrollvizsgálatok gyakoriságát és a mostanira nyolc évvel az utolsó után ment el. Végül James Van Der Beek februári, vastagbélrák miatti tragikus halála kényszerítette rá erre.

Menj el végbéltükrözésre!

– biztatott.