"Sok negatív kommentet kaptunk" - Liu Shaoang olyat mondott, aminek kevesen fognak örülni

A téli olimpia után többet pihenhet, így volt ideje hazatérni Magyarországra Liu Shaoangnak. A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó idehaza legutóbb a Ferencváros igazolt sportolója volt, ezért is nyilatkozott most a Fradi Tv-nek. A jelenleg a kínai válogatottban versenyző Shaoang élvezte az idei milánói viadalt, noha nem nyert érmet az olimpián.

Liu Shaoang kínai színekben a téli olimpián Fotó: Matthew Stockman

Idén a Liu testvérek nem közül csak Shaoang volt ott az olimpián, a fiatal bajnok beszélt bátyja, a kínai keretből kimaradó Liu Shaolin Sándor hiányáról is.

"Élveztem az olimpiát, de lehet, hogy közrejátszott az eredményekben, hogy most nem volt ott Sanyi. Fogunk még együtt jégre lépni, ebben biztos vagyok"

- mondta Shaoang, aki mindig szívesen tér vissza Magyarországra.

Egy olimpia után a sportolók többet pihennek. Eddig az edzések és a versenyek miatt kevesebbet jártam Magyarországra, most végre meglátogathatom a családot és a barátaimat.

Liu Shaoang csak az interneten kap kritikát

A sportoló testvérével 2022 végén döntött úgy, kínai színekben versenyeznek tovább. Azóta a szeretet és a szurkolás mellett több támadást kapnak itthonról, igaz, a kritikák előtte is érkeztek.

Magyar színekben is sok negatív kommentet kaptunk. Manapság mindenki következmény nélkül szól hozzá az interneten bármihez. Személyesen sosem találkoztam ilyennel, ez csak a virtuális tér hatása

- mondta Shaoang, aki a jövőbeni terveiről is beszélt.

Továbbra is kínai színekben versenyzünk

-szögezte le a kétszeres olimpiai bajnok kiválóság, vagyis egyelőre nincs tervben a hazatérésük.