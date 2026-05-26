Hátborzongató jóslatot adott az élő Nostradamus: tényleg visszatér az űrverseny a nagyhatalmak között?

A globális hatalmi viszonyok jövőjét az űr fogja eldönteni – legalábbis az élő Nostradamus néven ismert férfi jóslata szerint. Athos Salomé karrierjét a jövő megjóslásával alapozta meg, a brazil misztikus azt állítja, hogy olyan eseményeket látott előre, mint II. Erzsébet királynő halála és a Covid–19-világjárvány kitörése.

A híres jós szerint most újra beléphetünk az űrverseny korszakába, de most nem egészen úgy fog kinézni minden, mint a hidegháború alatt.

A Föld pályája lesz a bolygó következő stratégiai területe

„A következő globális vezető szerepet nem az fogja meghatározni, hogy mi van a Föld szárazföldjén, hanem, hogy melyik hatalom dominál a bolygó pályáján” – mondta Salomé nemrég a LADbible-nek.

Ez a jóslat első pillantásra inkább a nyilvánvaló kijelentésnek tűnik, ugyanis már most is egy kisebb űrverseny burjánzik a háttérben. A közelmúltban derült ki, hogy Elon Musk és Jeff Bezos techmilliárdosok mesterséges intelligencia űrversenybe kezdenek, miután több tízezer műholdat terveznek a kozmoszba juttatni. De ez még nem minden, nem lehet megfeledkezni arról a tech startupról sem, ami engedélyt kért arra, hogy egy csomó űrtükröt telepítsen a bolygó köré, és állandó nappali fényben tartson minket – ami finoman szólva sem hangzik szerencsésnek.

Salomé számára azonban ez a jóslat kevésbé a milliárdosok szeszélyeiről szól, inkább arról, hogy a kozmoszt hogyan lehetne katonai erőre használni. Állítása szerint a magáncégek már aszteroidabányászati ​​projekteket építenek, míg a nagyhatalmak hadseregei milliárdokat költenek autonóm műholdak és titkos orbitális technológiák létrehozására. Napjaink Nostradamusa úgy látja, hogy az űrbe telepített fegyverek az elkövetkező években normává válnak.

Nos, úgy tűnik, nem. Salomé nem csak egy futurisztikus űrversenyt lát, jóslata szerint a kvantum-számítástechnika fejlődni fog, és ezzel együtt a magánéletnek búcsút inthetnek az emberek.

A híres jós szerint a kvantum-számítástechnika fejlődése olyan fordulóponthoz vezethet az emberiségben, amely vetekszik az elektromosság felfedezésével. Ezek a fejlett számítógépek képesek olyan problémákra is választ adni, amelyekre a hagyományos gépek nem tudnának. A velük kapcsolatos kutatások még folyamatban vannak, ami azt jelenti, hogy messze vannak attól, hogy a nyilvánosság számára elérhetőek legyenek – Salomé azonban úgy véli, hogy a modern biztonság összeomlásához vezetnek, ahogyan azt ismerjük.