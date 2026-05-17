Az élő Nostradamus rémisztő jóslatot közölt a háború végéről

A brazil „Élő Nostradamus” megosztotta gondolatait az iráni háborúról, azt állítva, hogy ez csak a konfliktus kezdete.

Az élő Nostradamusnak az iráni háborúhoz is volt egy-két szava. Fotó: Anadolu via AFP / AFP

A globális kereskedelem az év elején a feje tetejére állt, amikor Izrael és az Egyesült Államok úgy döntöttek, hogy egyesítik erőiket és csapásokat mérnek Iránra, kiiktatva az ország legfelsőbb vezetőjét. Irán válaszul katonai csapásokat mért az amerikai szövetségesekre, és lezárta a Hormuzi-szorost, amely kulcsfontosságú hajózási útvonal a globális olaj- és gázellátás szempontjából.

Jelenleg tűzszünet van érvényben a két fél között, a forgalmas hajózási útvonalon tapasztalható folyamatos fennakadások ellenére. Athos Salomé, aki a globális események előrejelzésével szerzett magának hírnevet, most azonban azt sugallta, hogy a konfliktusban további események várhatók.

Mit mond az élő Nostradamus az iráni háborúról?

„Még sok minden történhet Irán ellen” – mondta az élő Nostradamus, aki olyan eseményeket jósolt meg, mint a Covid–19, II. Erzsébet királynő halála és a 2024-es párizsi olimpián történt kibertámadások. Salomé úgy véli, hogy a konfliktus a hagyományos hadviselésből egy „anyagháborúba” fog átalakulni, ahol a cél az ellenfél forrásainak kimerítése.

„Teherán válasza és a szövetséges sejtek potenciális telepítése a régióban arra utal, hogy a konfliktus egy korábban soha nem látott anyagháborúvá alakulhat” – folytatta. „Egy olyan korszakban, amelyet új védelmi technológiák fejlesztése és pusztító kibertámadások jellemeznek.” Salomé a konfliktus következő szakaszait „technológiai megszállásként” jellemezte, majd így folytatta: „Az Egyesült Államoknak nem áll szándékában katonailag megtámadni Iránt. Inkább arra törekszik, hogy megakadályozzák Irán energiaexport-képességét, biztosítva, hogy a kedvezményes árú iráni olaj soha többé ne jusson el Kínába. „A 2026-os geopolitikai sakktábla azt mutatja, hogy az Egyesült Államok Kína energiaellátását támogató három pillér – Irán (a közvetlen célpont), Venezuela (a megszállt ország) és Oroszország (a fegyverszüneti tényező) – ellenében mozog.”