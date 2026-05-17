Hány sört ihat Schäfer András? Figyelmeztető üzenetet kapott a Bundesligától

Ha ebben az idényben nem is vitte túlzásba a góllövést, az évzáró meccseken valahogy kitesz magáért Schäfer András. A német Bundesliga-élvonal 11. helyén végzett Union Berlin magyar labdarúgója mindkét idei találata szépségdíjas volt: 2025 utolsó tétmérkőzésén, Kölnben a 91. percben lőtt győztes (1-0) bombagólt, a 2025/26-os szezont záró szombati bajnokin (Union-Augsburg 4-0) pedig egy gólpassz után maga is bevette a vendégek kapuját, újra látványos lövéssel.

A nemrég még élesen kritizált, most viszont ünnepelt Schäfer a klubja honlapjának nyilatkozva elmondta: különösen a tavaszi szezonban voltak ugyan nehéz időszakaik (a kiesés szele is megcsapta az Uniont), de minden jó, ha jó a vége.

„Akadtak természetesen nehéz periódusok ebben a szezonban, különösen tavasszal. Azt kell mondanom, hogy a szerencse sem állt mellénk. Négy-öt olyan mérkőzésünk volt, amelyeken az eső lövésből álomgólt lőttek ellenünk. Az utóbbi két fordulóban viszont már mi szereztük meg a vezetést” – emelte ki a 43-szoros magyar válogatott labdarúgó.

Most pedig kérek egy sört

– zárta az önfeledt ünneplését megörökítő képgalériához fűzött bejegyzését az Instagramon, amit a rajongók gratulációözöne mellett két hivatalos helyről kapott üzenet is követett.

Az Union Instagram-oldala részéről felvetették neki, hogy ilyen teljesítmény után nem egy, hanem "2, 3 vagy akár 4" sört is lehúzhatna – ezzel persze nem feltétlenül értene egyet Marco Rossi szövetségi kapitányunk, aki rövidesen a magyar válogatott szezonzáró felkészülési meccseire várja Schäfert.

Schäfer Andrásra felfigyelt a Bundesliga

Még érdekesebb kommentel reagált a Bundesliga közösségi média-részlege. A német topliga hivatalos Insta-profiljának kezelője egy kacsintó hangulatjel kíséretében így fogalmazott figyelmeztető üzenetében:

Az utolsó meccsnapra tartogattad a legjobbat, szemmel tartunk, András

– utaltak alighanem arra, hogy Schäfer akár a 34. (záró)forduló álomcsapatába is bekerülhet.

Az Union Berlin-Augsburg (4-0) meccs összefoglalója (Schäfer András gólpassza 0:02-től, gólja 0:35-től):