Beletapostak Schäfer András lelkébe, megkapta a magáét

Három fordulóval a Bundesliga-szezon zárása előtt az Union Berlin hat ponttal vezet az osztályozós (16.) helyen álló St. Pauli, és héttel a már kieső (17.) pozíciót elfoglaló Wolfsburg előtt. Nagy előny, de ha figyelembe vesszük, hogy a magyar válogatott futballista, Schäfer András csapata milyen zuhanórepülésben van – az utóbbi öt fordulóban egyetlen döntetlent csípett el –, még kiesés is lehet a vége.

Schäfer András a lelkét is kihajtja minden meccsen, mégis őt nevezték meg a mélyrepülés okozói között Fotó: NurPhoto

A Bild elemzése szerint az a kérdés is felmerül, hogy az európai topligák első női vezetőedzője, Marie-Louise Eta úgy tartja-e bent az Uniont, hogy irányításával az utolsó öt fordulóban egyetlen pontot sem szerez az Union. A 2019 óta élvonalbeli berlini klub idei szereplése láttán a cikk szerint "a legrosszabbtól kell tartani", és még bennmaradás esetén is teljes átalakításra lesz szüksége a nyári szünetben. Az ugyanis nem a "szétesett, mentálisan motiválatlan" csapatnak, hanem a riválisok tehetetlenségének lesz köszönhető. Ezért az Unionnak "égetően kellenek új arcok és a meglévőknél jobb játékosok".

Schäfer Andrást is okolják

A védelemben olyan alapembereket kell majd pótolni, mint az ingyen távozó Danilho Doekhi és Diogo Leite; a támadók közül régóta hiányzik egy igazán gólerős középcsatár; a középpályások közül pedig várhatóan kivásárolják Rani Khedirát, rajta kívül pedig a keret "tele van szerény közepes képességű játékosokkal, mint például Schäfer András és Janik Haberer". Ha nem lesznek gyökeres változások, félő, hogy nem a Hertha jut vissza a Bundesliga első osztályába, hanem a harmadik éve ottragadt berlini riválishoz csatlakozik az Union, hogy teltházas másodvonalbeli derbiket rendezzenek az Olimpiai-stadionban.