Borbély Balázs megtartotta első edzését a Fradinál, rögtön megkapta a magáét

Megkezdődött a munka a Népligetben. Alig köszöntött be a nyár, a Ferencváros játékosainak máris véget ért a pihenőidő. Az újonnan kinevezett vezetőedző, Borbély Balázs ugyanis megtartotta első edzését a magyar rekordbajnoknál, és már az első napon megkapta a magáét a játékosoktól.

Borbély Balázs korábban már a korosztályos csapatokat már irányította a Ferencvárosnál Fotó: Fradi.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, a felvidéki vezetőedző érkezése után felrúgta elődje, Robbie Keane tervét: míg az ír tréner eredetileg június 11-re tervezte a felkészülés kezdetét, utódja nem akart tovább várni, így már június 9-én edzést vezényelt.

A játékosoknak már hétfőn jelenésük volt klub főhadiszállásán, ahol a kötelező orvosi vizsgálatok és felmérések vártak rájuk. Egy nappal később pedig már a pályán hangoltak az NB I 2026/2027-es szezonjára.

A rajt kifejezetten jó hangulatban telt. A konditermi foglalkozást követően előkerültek a stoplisok, majd a felvételek alapján egy edzőjátékra és levezetésként lábteniszre is sor került az első napon.

Borbély Balázst nem kímélték

A szakember természetesen nem úszhatta meg a beavatást: a játékosok alagutat formáltak neki, ő pedig keresztül ment rajta, miközben mindenkitől kapott egy barátit taslit. Borbély széles mosollyal az arcán tűrte a fogadtatást, amely arra utalhat, hogy remek a hangulat a zöld-fehéreknél.

A Ferencváros nem véletlenül kezdte meg ilyen korán a felkészülést. A csapatra ugyanis a megszokottnál hamarabb vár az első megmérettetés: július 9-én már az Európa-liga selejtezőjében lépnek pályára. Ez jelentős eltérés az előző évhez képest, amikor az első tétmérkőzésre csak két héttel később került sor.