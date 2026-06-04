Borbély Balázs felrúgta Keane tervét, a Fradi eltereli a figyelmet a vb-ről

A Fradi több játékosa még a nyári pihenőjét tölti, mások már Telkiben készülnek a magyar válogatottal, míg Lenny Joseph személyében olyan futballista is van a keretben, aki a közelgő labdarúgó-világbajnokságra hangol. A nemrég kinevezett Borbély Balázsnak azonban hamarosan megkezdődik a munka, hiszen egyértelmű küldetés számára, hogy visszavezesse a rekordbajnokot a magyar labdarúgás csúcsára. Ennek elérése érdekében máris megtette első lépését.

Borbély Balázs már a foci-vb alatt megkezdi a szezont a Fradival / Fotó: Czinege Melinda

Borbély Balázs változtatott Robbie Keane tervén

A 46 éves szakember kinevezését követően, rögtön módosított a zöld-fehérek felkészülési programján.

Az eredeti tervek szerint az együttes Robbie Keane irányításával június 11-én kezdte volna meg a munkát, Borbély azonban nem kívánt várni, így az első edzést három nappal korábbra, június 8-ra hozták előre.

A változtatás természetesen nem érinti Gruber Zsombort és Osváth Attilát, akik június 9-én még a Kazahsztán elleni válogatott mérkőzésen lépnek pályára a Nagyerdei Stadionban.

Az időpont módosítása több szempontból is indokolt lehet. Egyrészt az új vezetőedző értékes plusznapokat nyer arra, hogy közelebbről megismerje játékosait, másrészt a Ferencváros az idei szezont a tavalyinál jóval korábban kezdi meg.

A bajnoki ezüstérem következtében, ugyanis a csapat ezúttal nem a Bajnokok Ligája, hanem az Európa-liga selejtezőjében indul, ahol már július 9-én pályára lép az első kvalifikációs körben. Ez jelentős különbség a tavalyi évhez képest, amikor a zöld-fehérek első tétmérkőzésére csak két héttel később került sor.

A korai rajt ráadásul egybeesik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hajrájával, így a Ferencváros mérkőzései akár a figyelem egy részét is elvonhatják a tornáról, különösen azért, mert az FTC-mérkőzései a magyar szurkolók számára emberi időben kezdődnek, a vb meccseivel ellentétben. Emiatt az sem zárható ki, hogy Borbély Balázs nem számíthat minden játékosára a felkészülés során. Lenny Joseph Haitivel érintett a világbajnokságon, bár elég valószínűtlen, hogy a karibi együttes ekkor még versenyben legyen a torna későbbi szakaszában.

A Fradi első Európa-liga selejtezős ellenfelét június 16-én sorsolják.