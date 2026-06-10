Az „elkényeztetett disznó szindróma” teszi tönkre a párkapcsolatokat

„Elkényeztetett disznó szindróma” uralkodik egyre több párkapcsolatban. A jelenség akkor történik, ha az egyik fél több figyelmet kap, mint a másik.

Az elkényeztetett disznó szindróma miatt a pár egyik tagja sokkal többet vár el a másik féltől

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Elkényeztetett disznó szindróma - figyelmeztetnek a szakemberek

Sokan szeretik kényeztetni a partnerüket, és a viszont érkező figyelem is igencsak jól tud esni, azonban a szakértők figyelmeztetnek, hogy a túlzásba vitt ajándékozás és törődés felboríthatja a párkapcsolatban lévő egyensúlyt. Ebből kiindulva egyre több helyen hallani vagy olvasni az „elkényeztetett disznó szindrómáról”, ami arról a jelenségről kapta a nevét, ami során az elkényeztetett állatok elveszíthetik idővel a határok iránti tiszteletüket.

Egy párkapcsolatban is előfordulhat, hogy az állandó figyelmet kapó fél egy idő után jogosnak érzi az elvárásait, sőt már-már követelőzővé válik, amely könnyedén vezethet egyoldalú mérgező dinamikához, így az egyik fél többet ad, mint amennyit kap.

A jelenség ugyan nem hivatalos pszichológiai diagnózis, a kifejezés azonban, mégis jól leírja a helyzetet, amikor a kapcsolatban lévő egyik félben egészségtelen elvárások alakulnak ki a különleges bánásmód miatt. A kapcsolat ilyenkor “elferdül”, az egyik fél folyamatosan alkalmazkodik, a másik fél folyamatos figyelmi igényéhez.

Fontos a határok kijelölése

A jelenség korábbi mintákból is kialakulhat, de sokszor már a kapcsolat elején is megfigyelhető, amikor a felek megpróbálják egymást lenyűgözni - nagy randevúkkal, utazásokkal vagy különleges gesztusokkal, ami hosszútávon hozzájárulhat ahhoz, hogy a pár egyik tagja hozzászokjon a különleges bánásmódhoz.

Max Doshay klinikai szakpszichológus azt állítja, hogy ez a viselkedési minta idővel alakul ki. Mint mondja, gyakran az egyik partner rendszeresen enged a társa követeléseinek, s közben aránytalanul sok felelősséget vállal. Ez akaratlanul is azt az üzenetet közvetítheti, hogy a másik fél fontosabb szerepet tölt be a kapcsolatban.

Doshay szerint a megoldás abban rejlik, hogy határokat jelölnek ki és az egyensúly fenntartására törekednek a párok már a kapcsolat elejétől.

A kiegyensúlyozott kapcsolat alapja, hogy a felek nyíltan beszélnek az elvárásaikról, és mindketten egyenlő mértékben tesznek bele energiát.

„Fontos az is, hogy mindenki figyeljen a saját szükségleteire, és ne adja fel azokat a béke érdekében. A következetes határok mindkét fél számára értéket teremtenek, és megakadályozzák, hogy minden teher egyetlen emberre háruljon” – hangsúlyozta Doshay az Unilad cikkében.