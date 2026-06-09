Azt hittem, végre lelepleztem a páromat – ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna!

Egy nő csúnya szakítása után úgy érezte, hogy egy életre csalódott a férfiakban. Nem meglepő módon az új kapcsolatában is folyton a hibákat kereste a másikban, de hiába. „Vajon milyen ember lehet igazából a párom?” – merült fel újra meg újra a nőben a kérdés. Ám aztán egy fontos napon olyasmi történt, ami intő jelnek tűnt. Egy darabig...

„Azt hittem, végre lelepleztem a páromat” – a csalódások miatt nem bízott meg a szerelmében a nő (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

„A párom miatt leengedtem a pajzsomat” – végre elhitte a nő: tényleg rátalált az igaz szerelem

Samantha Ross elárulta, 2000-ben véget ért egy 5 éves kapcsolata, és csak utána derült ki, hogy az exe végig megcsalta a kapcsolatuk során. Az árulás okozta szorongáshoz hozzáadódott, hogy a nő íróként sem ért el sikereket. Ebben rossz időszakban találkozott Adammel...

Véletlenszerűen ültették le őket egymás mellé egy vacsorán, és azonnal egy hullámhosszon voltak. A férfi nagyon kedves és pozitív ember benyomását keltette, ami azonnal megfogta a nőt. A vacsora után újabb találkozót szerveztek le és randizni kezdtek. Sarah azonban nem mert teljesen megbízni az új partnerében.

Adam minden egyes könyvem elutasításánál vigasztalt, miközben arra biztatott, hogy ne adjam fel. Ám nekem továbbra is kétségeim voltak a kapcsolat miatt, és gyanakodtam, mert Adamnek mesébe illően kedves volt a természete. Nagyon hitt a nemek közötti egyenlőségben, soha nem vitatkozott, hanem higgadtan kezelte a konfliktusokat. Léteznek ilyen férfiak?

– tette fel a költői kérdést Sarah, aki karácsony napján egy barátnőjével akart találkozni, de meglepetésére Adam közölte, hogy csak később csatlakozik hozzájuk. Ezt a nő furcsának találta.

Öt órával később jelent meg, és amikor megérkezett, azonnal haza akart menni. Teljesen le voltam döbbenve. Végre itt volt a bizonyíték, hogy ez az ember túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen! Itt az intő jel, ami leleplezi Adam önzőségét!

– gondolta magában a nő. Otthon azonban kiderült, miért akart a férfi annyira hazamenni! Sarah új és sikeres búvárvizsgáját akarta megünnepelni a férfi úgy, hogy épített a szerelmének egy trópusi akváriumot. A nappaliban, egy kis asztalon egy hatalmas, üvegből készült víz alatti csodavilág állt. „Azt hittem, végre lelepleztem a páromat – ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna!” – összegezhetett magában a nő.

Amikor ránéztem, életem szerelmét láttam. Leengedtem a pajzsomat.

Ez 26 évvel ezelőtt történt, azóta is tart a pár varázslatos, közös élete. A nő most meglepetés második nászutat tervez, hogy megköszönje Adamnek a melegségét és önzetlen támogatását, amikor a legnagyobb szüksége volt rá – írja a The Guardian.