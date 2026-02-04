RETRO RÁDIÓ

Máris szakítottak, Lewis Hamilton új partnert keres

A Ferrari pilótája komoly változások közepette kezdi a Forma–1-es szezont. Mindössze egy év után távozik Lewis Hamilton társa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 19:00
Lewis Hamilton menedzser Ferrari Forma-1

Bár Lewis Hamilton pályafutásában a tavalyi év hozta a legnagyobb változást a Ferrarihoz való átigazolással, nagyon úgy tűnik, hogy az idei szezonkezdet sem telik eseménytelenül. Már hetekkel ezelőtt biztossá vált, hogy a hétszeres Forma–1-es világbajnok 2026-tól új versenymérnökkel dolgozik majd együtt, miután Riccardo Adami az olasz istállón belül más feladatkört kapott. Most pedig kiderült, hogy Hamilton oldaláról egy másik közeli kollégája is távozott.

Hullanak a kulcsemberek Lewis Hamilton mellől
Hullanak a kulcsemberek Lewis Hamilton mellől (Fotó: NurPhoto)

Egy év után távozik Hamilton társa

Brit sajtóértesülések szerint a 41 éves pilóta idén már nem folytatja a közös munkát Marc Hynesszal, aki a versenyző menedzsere és üzlettársa volt. Ez már a második szakításuk: Hamilton és Hynes 2015 és 2021 között dolgoztak együtt, 2025-ben azonban, a Ferrarihoz való csatlakozással egyidejűleg a felek újraélesztették a kapcsolatukat. Hynes tavaly szinte valamennyi versenyhétvégén elkísérte Hamiltont, ám a szezon után – állítólag baráti viszonyban – elváltak útjaik, hiszen a bizalmas az F1 új csapatánál, a Cadillacnél vállal feladatokat.

Marc Hynes és Lewis Hamilton kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza: már az alsóbb versenykategóriákban is ismerték egymást. Az egykori brit Forma–3-as bajnok hosszú időn át a legenda egyik legmegbízhatóbb háttérembereként segítette karrierjét.

Egyelőre nem tudni, ki veszi át a szakember helyét, ám mindössze négy héttel a szezonrajt előtt Hamilton időszűkébe került: rövid időn belül új menedzsert és versenymérnököt is kell találnia.

Mindeközben Hamilton körül nem csupán a szakmai fronton történtek változások, a magánéletében is zajlanak az események: a legfrissebb pletykák szerint rátalált a szerelem, az amerikai influenszerrel, Kim Kardashiannel alkot egy párt. Miután a kapcsolatukra fény derült, a páros együtt érkezett meg Párizsba, előtte pedig állítólag együtt töltöttek egy romantikus hétvégét Angliában.

@metropol.napilap

Hamilton életveszélyben volt Lewis Hamilton életét meg kellett menteni az Amerikai Nagydíjon. #metropol #hamilton #lewishamilton #forma1 #f1 #baleset

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

