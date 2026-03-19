Orbán Viktor: Zelenszkij úr! Adják ide az olajunkat!
A miniszterelnök Brüsszelből üzent Zelenszkijnek.
Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelben utazott az EU-csúcscsa – innen üzent az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek, amit közösségi oldalán is megosztott.
Zelenszkij úr! Adják ide az olajunkat! Ha nincs olaj, nincs pénz.
– írta Orbán Viktor.
