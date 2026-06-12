RETRO RÁDIÓ

Péter Szabó Szilvia friss bikinis fotója intim tetkók sorát villantja fel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A NOX énekesnője Mallorcán nyaral. Péter Szabó Szilvia több bikinis képet is megosztott magáról.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 21:00
Péter Szabó Szilvia nox Bikini

Mint arról elsők között beszámoltunk, a NOX énekesnője Mallorcán nyaral, ahová a kislányát, Emmát is magával vitte. Sőt, Péter Szabó Szilvia egyik intim tetkóját is a Metropol szúrta ki még decemberben a Kiválasztott című NOX dal kipjében – az énekesnő két melle között!

Péter Szabó Szilvia Mallorcáról posztolt bikinis képeket magáról
Péter Szabó Szilvia Mallorcáról posztolt bikinis képeket magáról (Fotó: Sipeki Péter / Kelet- Magyarország)

Péter Szabó Szilvia tetkói a bikinije alá is befutnak

A csinos énekesnő továbbra is a Baleár-szigetek egyikéről, Mallorcáról posztolt, ahol a szálloda erkélyén bikiniben gyönyörködik a kilátásban. A falatnyi fekete fürdőruci pedig sokat enged láttatni Szilvi hibátlan testéből, melyen jól megfigyelhetők a számos, intim helyet is érintő tetoválások. Nem csoda, hogy az énekesnő két fotója máris több ezer lájkot kapott az Instagram-oldalán, ahogy bókokban gazdag kommentekből sincs hiány. Íme néhány:

„Szépséges mindened”

„Magyarország legszebb énekesnője!”

„Azta... Gyönyörű vagy!”

Neked melyik tetszik jobban Péter Szabó Szilvia friss bikinis képei közül? Az első vagy a második? 

 

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