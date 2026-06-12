Péter Szabó Szilvia friss bikinis fotója intim tetkók sorát villantja fel
A NOX énekesnője Mallorcán nyaral. Péter Szabó Szilvia több bikinis képet is megosztott magáról.
Mint arról elsők között beszámoltunk, a NOX énekesnője Mallorcán nyaral, ahová a kislányát, Emmát is magával vitte. Sőt, Péter Szabó Szilvia egyik intim tetkóját is a Metropol szúrta ki még decemberben a Kiválasztott című NOX dal kipjében – az énekesnő két melle között!
Péter Szabó Szilvia tetkói a bikinije alá is befutnak
A csinos énekesnő továbbra is a Baleár-szigetek egyikéről, Mallorcáról posztolt, ahol a szálloda erkélyén bikiniben gyönyörködik a kilátásban. A falatnyi fekete fürdőruci pedig sokat enged láttatni Szilvi hibátlan testéből, melyen jól megfigyelhetők a számos, intim helyet is érintő tetoválások. Nem csoda, hogy az énekesnő két fotója máris több ezer lájkot kapott az Instagram-oldalán, ahogy bókokban gazdag kommentekből sincs hiány. Íme néhány:
„Szépséges mindened”
„Magyarország legszebb énekesnője!”
„Azta... Gyönyörű vagy!”
Neked melyik tetszik jobban Péter Szabó Szilvia friss bikinis képei közül? Az első vagy a második?
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