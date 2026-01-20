Életet mentett NOX Szilvi: végzetes dologra készült a zenekar egyik rajongója

Péter Szabó Szilvia évtizedek óta sikeres énekes, aki szívét-lelkét beleadja a művészetébe. Egyre fontosabb neki, hogy koncertjein és a dalaival az érzéseit is közvetítse, megszólítson vele másokat is. Ezzel pedig volt, hogy életet mentett!

A NOX énekesnője, Péter Szabó Szilvia életet mentett Fotó: Sipeki Péter/Kelet-Magyarország

Péter Szabó Szilvia sokkoló történetet mesélt

Születnek az új NOX-dalok, és nemrég könyvet is írt Péter Szabó Szilvia.

„November végén jelent meg, az is terápiás jellegű volt számomra” – mesélte az M2 Petőfi TV műsorában a Tükröm, tükröm című könyve kapcsán az énekesnő, amit nem egyedül írt, hanem Vicsápi Natália tudatosság mentorral. Utóbbi különleges módon kapcsolódott Szilvivel.

„A mi kapcsolatunk nagyon érdekesen alakult. Most már több mint tíz évre tekint vissza, az, hogy én nem is tudtam róla, hogy kapcsolatban vagyunk. Mindkettőnk életében voltak nagyon komoly mélységek.”

Az ő egyik nagy mélységéből a mi egyik dalunk, az Eskü húzta ki, és megmentette attól, hogy végzetes butaságot csináljon.

„Nagy vállalkozást vezetett, üzletasszony volt, saját nyomdával… és az Eskü volt az, ami rátette egy olyan útra, hogy most már több mint tíz éve emberekkel foglalkozik: önismerettréner, tudatossági nagykövet, mentor. Egy fellépés után találkoztunk, és mesélt a dolgairól. Aztán kezdett többet segíteni, elmentünk hozzá elvonulásra is, és ott merült fel, hogy írjunk egy könyvet” – utalt a személyes hangvételű kiadványra, ahol soha nem hallott történeteket mesélt az életéből, míg Natália szakemberként is vezeti végig a fejezeteket.

A külföldön is szerencsét próbáló Péter Szabó Szilvi hozzátette, művészetével szeretne másokat is gyógyítani, és célja, hogy a különleges könyv is jó irányban változtasson meg embereket.

Édesanyaként is rendkívül tudatos, az idén tízéves Emma nevelésével kapcsolatban elmondta:

„Az első, amit mindig próbálok sulykolni, hogy tudja: így tökéletes, ahogy van. Ha valaki meg akarja változtatni, arra az emberre nincs szüksége. És hogy gyönyörű, és hogy bármi lehet belőle, amit csak akar, mert minden legbelül dől el bennünk. Próbálok olyat átadni neki, amitől kicsit könnyebb lesz a felnőtté válása” – nyugtázta.