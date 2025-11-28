A NOX énekesnője először beszélt karrierje egyik legsötétebb fejezetéről
Péter Szabó Szilvi újra a színpadon, újra országos turnén, de most először beszélt nyíltan arról, milyen megrázó küzdelmeket vívott a NOX fénykorában. Kendőzetlenül vallott a NOX énekesnője.
Péter Szabó Szilvi neve újra ragyog a hazai zenei életben. A NOX énekesnője évekkel ezelőtt még úgy tűnt, végleg maga mögött hagyja Magyarországot: előbb Ausztráliába, majd Angliába költözött, és sok rajongó nem hitte, hogy valaha visszatér még a hazai színpadokra. A sors azonban egy különös fordulattal írta át a történetét.
A NOX énekesnőjére rátalált a szerelem és karrierje ismét sínen van
Szilvi egy házibuliban ismerkedett meg Völgyesi Györggyel, aki később a férje lett. Megszületett közös kislányuk, Emma, és ezzel párhuzamosan visszahúzta a szíve a zenéhez is. Ma már újra színpadon áll, a NOX pedig országos turnén jár, és hatalmas sikerrel tért vissza.
- Szilvia évekre elhagyta Magyarországot, először Ausztráliába, majd Angliába költözött.
- Külföldön új életet próbált kezdeni, távol a hazai reflektorfénytől és a zenei nyomástól.
- Ez alatt az idő alatt gyűjtötte az élményeket, amelyek később visszahúzták a zenéhez és Magyarországra.
Szilvi először árulta el karrierje egyik legsötétebb fejezetét
A Sláger FM-ben azonban egészen más témáról is szó esett: Szilvi először mesélt karrierje egyik legsötétebb fejezetéről. Hosszú éveken át hordozta magában, hogyan próbálta a menedzsmentje irányítani, alakítani, és időnként teljesen megtörni.
A NOX fénykorában ugyanis a saját csapata követelte tőle, hogy kopaszra vágassa gyönyörű hosszú hajkoronáját. A döntést nem kreatív megújulásnak szánták, hanem hideg profitlehetőségnek: a menedzsment szerint úgy lett volna „piacképesebb”, vadabb, és jobban illett volna az akkori elképzeléseikhez.
Szilvi így idézte fel a történteket:
Ott tényleg azt mondták, ha nem akarom, hogy elmegyógyintézetben kössek ki begyógyszerezve, akkor ezt így nem. Győzködtek hetekig, hogy mennyire jól állna, mert kerek a fejem… Komolyan mondom, frankón nyomtak. Végül annyi kompromisszum volt, hogy nem engedték továbbra hosszúra, és le kellett vágnom rövidre.
A zeneipar próbálta kényszeríteni
A vallomásból kiderült: a korabeli zenei ipar minden volt, csak engedékeny nem. A fiatal énekeseket sokszor személyiségük ellenére próbálták formálni, gyakran kényszerrel, nyomással és manipulációval. Szilvi évekig élt ebben az árnyékban, miközben kifelé mosolyogva tündökölt a színpadon.
Ma azonban már nem engedi, hogy bárki beleszóljon abba, ki is ő. A turnék, a család és a zene újra erőt adnak neki, és úgy tűnik: élete legszabadabb korszakát éli. A haját pedig soha többé nem adja mások kezébe.
