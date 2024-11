Péter Szabó Szilvia: „Hagyd abba!”

A Nox csodaszép és alapvetően kedves énekesnője, Péter Szabó Szilvi egy tőle szokatlan hangvételű videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A határozott stílus és az elhangzó szavak hatása nem maradt el. Legalábbis erre utalnak a rajongók hozzászólásai! No, de lássuk, miről is van szó!

Komoly lelkifröccsel lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi (Fotó: Nagy Zoltán)

„Egy kis lélekerősítés ma estére! Mert fontos vagy!”

– írta Szilvi, a mellékelt videóban pedig a következőket mondja:

„Hagyd abba! Okkal nézed most ezt a videót! És szerintem az ok, hogy neked most szükséged van valakire, aki emlékeztet rá, hogy nem a te feladatod bárkinek is bizonygatni, hogy te elég jó vagy, hogy te elég vagy a figyelemre, hogy te méltó vagy arra, hogy szeressenek. Soha, senkinek, semmilyen körülmények között. Az élet nem egy verseny. Nem arról szól, hogy folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy értsd már meg, hogy márpedig jó vagyok... Hagyd abba, mert nem a te feladatod! Senkinek nem kell bebizonyítanod, hogy milyen vagy, mert így vagy tökéletes. Így vagy tökéletes, ahogy most vagy ebben a szent pillanatban. Komolyan. Ne bizonygasd! Csak hagyd, hogy megtörténjen, és az ilyen embereket az életedből nagyon nagyon gyorsan zárd ki! Hagyd, hogy elveszítsenek! Mert nem érdemelnek meg. Bízz bennem! Tapasztalatból mondom.”

A rajongók reakciói elképesztően beszédesek, Íme néhány:

„Ez most jól jött!”

„Ez így igaz pontosan, és én is nagyon remélem, hogy hallja az az ember, akinek szól!”

„Ó, hát ez megérintett, köszönöm, Péter Szabó Szilvia, megkönnyeztettél!”

Nézd meg te is a teljes felvételt!