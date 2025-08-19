RETRO RÁDIÓ

Újabb BKV-busz füstölt, és most az ajtók sem nyíltak ki!

Az utasok gyakorlatilag túszul estek.

Szerző: WM
Létrehozva: 2025.08.19. 15:59
bkv botrány Budapest kigyulladt

Szepesfalvy Anna, a Fidesz budapesti politikusa hívta fel a figyelmet az újabb BKV-botrányra. Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy kedd reggel ismét elfüstölt egy busz ezúttal Budafokon, a 251A járat. 

Csakhogy most nemcsak a busz romlott el, hanem az ajtók sem nyíltak ki – így az utasok tíz percen át gyakorlatilag túszul estek a járművön. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal „csak” füstölt, és nem gyulladt ki – különben tragédia is lehetett volna.

írja Szepesfalvy, akinek több is van az üggyel kapcsolatban:

  • Hol vannak a megnyugtató válaszok az utasok biztonságáról?
  • Karácsony Gergely a 44 napos szabadságát tölti.
  • A mindig hiperaktív Vitézy Dávid pedig most nagy csendben van – a szokásos “lázározáson” kívül, mint a Közlekedési Bizottság elnöke, mást nem nem nagyon tett.

A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi… Budapest többet érdemel!

- zárta a bejegyzését Szepesfalvy Anna. 

Egymást érik a busztüzek Budapesten

A múlt héten összesen négy olyan eset volt, amikor egy BKV-busz elfüstölt vagy hatalmas lángokkal égett. Információnk szerint a busztüzeket az okozza, hogy a buszok motorterében sok olaj rakódott le, ami nagyon tűzveszélyes. A Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak a buszok meghibásodásával kapcsolatban. A felhívásban leírják, hogy ha bárki valamilyen rendellenességet tapasztal, akkor azonnal álljon félre, és ha a busz kigyulladhat, akkor ne menjenek vele tovább. 

Tisztelt Kollégák! Ti is értesültetek róla, hogy az elmúlt napokban több műszaki hibából eredő járműtűz keletkezett. A további tűzesetek elkerülése érdekében kérünk titeket, hogy a továbbiakban megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítsatok a járművek műszaki állapotára! Amennyiben bármilyen, a jármű működésével kapcsolatos rendellenességet tapasztaltok: – fék – kormánymű – elektromos berendezések – motor, motortér – vagy az utas jelez felétek valamilyen, a fent leírtakhoz hasonló problémát, azonnal álljatok félre, nézzétek át a járművet, és ha járműtűz gyanúja fennáll, ne menjetek tovább! A járművet állítsátok le, áramtalanítsátok, valamint kérjetek műszaki intézkedést!

A VEKE szerint Vitézy szerezte be ezeket a buszokat

ahogy arról a Metropol már beszámolt, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) sorra vette azokat a járműveket, amelyek az elmúlt napokban leégtek, kigyulladtak vagy kifüstöltek. Az egyesület szerint mindegyik típushoz köze van a Vitézy Dávidnak:

  1. Karsan Atak midibusz, NCV-298, 10 éves, Kelenföld garázs. A porrá égett midi nem az első ami leég. Másfél évvel a forgalomba állításuk után már ugyanígy leégett egy, az NCV-287. Akkor a török gyártónak annyira kínos volt az ügy, hogy a botrány elkerülése miatt inkább gyártottak egy másik kocsit, amely ugyanazt a rendszámot kapta meg. Végül is korrekt eljárás, vállalták a felelősséget. Ezt a mostani kocsit viszont már senki sem fogja pótolni. A beszerzést a BKK-nál még Vitézy készítette elő, a BKV-nál meg Szedlmajer.
  2. Mercedes Citaro szóló autóbuszok, LYH-120 és LYH-129, 24 évesek, Óbuda garázs. Ezek a kocsik az alacsonypadlós hőskorból származnak, amikor külön rajongótábor vadászta a használt kocsikat "Lacus vedd meg" jeligére. Annyira kellett a használt kocsi, amivel el lehetett adni, hogy itt alacsonypadlós légkondis kocsik jönnek az öreg Ikarusok helyett, és annyira nagy volt a lelkesedés a Vitézy-Szedlmajer tandemben, hogy belekerült a 30 darabos csomagba 14 olyan, akkor kb. 11 éves frankfurti eredetű kocsi is, amelyeket ép ésszel nem szabadott volna megvenni, mert már akkor is hírhedtek voltak, ott is több kigyulladt már belőlük, nem véletlenül váltak meg tőlük Frankfurtban. A beszerzést Vitézy és Szedlmajer közösen erőltette, lesöpörve az ellenérveket. A kocsikkal már a kezdetektől sok volt a probléma, állandó munkát adtak a szerelőknek meg a sajtónak. A BKV üzemeltetésében már összesen öt (!) dokumentált tűzeset történt velük. LYH-113, 117, 120, 123, 129 eddig a veszteséglista. Jó vétel volt...
  3. Volvo 7700A csuklós, FLR-702, 19 éves, Cinkota garázs. Az eredetileg a 2-es metró pótlására hivatkozva vett Volvo csuklósok szét vannak hajtva, sokuk már selejtezve lett. Ezúttal egy turbócső adta meg magát, amit már meg is tudtak javítani, de a típus szereti a tüzet, három is leégett belőlük a BKV-nál, legutóbb most júliusban még a Volánbusznál is egy. Használt Volvo csuklósokat és hibrid buszokat Szedlmajer előszeretettel szerzett be, mindegyik óriási bukta volt műszakilag és anyagilag is.

