Újabb BKV-busz füstölt, és most az ajtók sem nyíltak ki!

Szepesfalvy Anna, a Fidesz budapesti politikusa hívta fel a figyelmet az újabb BKV-botrányra. Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy kedd reggel ismét elfüstölt egy busz ezúttal Budafokon, a 251A járat.

Csakhogy most nemcsak a busz romlott el, hanem az ajtók sem nyíltak ki – így az utasok tíz percen át gyakorlatilag túszul estek a járművön. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal „csak” füstölt, és nem gyulladt ki – különben tragédia is lehetett volna.

írja Szepesfalvy, akinek több is van az üggyel kapcsolatban:

Hol vannak a megnyugtató válaszok az utasok biztonságáról?

Karácsony Gergely a 44 napos szabadságát tölti.

A mindig hiperaktív Vitézy Dávid pedig most nagy csendben van – a szokásos “lázározáson” kívül, mint a Közlekedési Bizottság elnöke, mást nem nem nagyon tett.

A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi… Budapest többet érdemel!

- zárta a bejegyzését Szepesfalvy Anna.

Egymást érik a busztüzek Budapesten

A múlt héten összesen négy olyan eset volt, amikor egy BKV-busz elfüstölt vagy hatalmas lángokkal égett. Információnk szerint a busztüzeket az okozza, hogy a buszok motorterében sok olaj rakódott le, ami nagyon tűzveszélyes. A Bors birtokába jutott egy felhívás, amit a BKV adott ki az alkalmazottaknak a buszok meghibásodásával kapcsolatban. A felhívásban leírják, hogy ha bárki valamilyen rendellenességet tapasztal, akkor azonnal álljon félre, és ha a busz kigyulladhat, akkor ne menjenek vele tovább.

Tisztelt Kollégák! Ti is értesültetek róla, hogy az elmúlt napokban több műszaki hibából eredő járműtűz keletkezett. A további tűzesetek elkerülése érdekében kérünk titeket, hogy a továbbiakban megszokottnál is nagyobb figyelmet fordítsatok a járművek műszaki állapotára! Amennyiben bármilyen, a jármű működésével kapcsolatos rendellenességet tapasztaltok: – fék – kormánymű – elektromos berendezések – motor, motortér – vagy az utas jelez felétek valamilyen, a fent leírtakhoz hasonló problémát, azonnal álljatok félre, nézzétek át a járművet, és ha járműtűz gyanúja fennáll, ne menjetek tovább! A járművet állítsátok le, áramtalanítsátok, valamint kérjetek műszaki intézkedést!

A VEKE szerint Vitézy szerezte be ezeket a buszokat

ahogy arról a Metropol már beszámolt, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) sorra vette azokat a járműveket, amelyek az elmúlt napokban leégtek, kigyulladtak vagy kifüstöltek. Az egyesület szerint mindegyik típushoz köze van a Vitézy Dávidnak: