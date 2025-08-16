"Legalább kétszer kiszolgálták az élettartamukat ezek a járművek" – Megszólalt a szakértő a budapesti busztüzekről

A szakértő szerint ezt már nem lehet csak a véletlennel indokolni, 24 óra leforgása alatt 3 busz is lángra kapott a fővárosban.
Hatalmas riadalom volt a héten Budapesten, ugyanis augusztus 13-án kigyulladt az V. kerületben egy busz, majd másnap reggel másik két busz kapott lángra a fővárosban. Az esetekkel kapcsolatban vizsgálatot rendeltek el, óriási szerencse, hogy senki sem sérült meg.
A Bors megkérdezte az esetekkel kapcsolatban Wintermantel Zsolt közlekedésmérnököt, aki örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatot, ugyanis elmondása szerint statisztikailag semmivel sem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt 3 busz úgy meghibásodik, hogy abból 2 teljesen kiég – a lángra kapott járművek közül kettő Mercedes Citaro 24 éves volt már.
Ez azt jelenti, hogy legalább kétszer kiszolgálták az élettartamukat ezek a járművek. Ilyenkor már exponenciálisan növekszik a meghibásodás, illetve az anyagfáradás lehetősége
– mondta Wintermantel Zsolt.
A Bors BKV-informátora szerint az elmaradt motormosás és karbantartás lehet a busztüzek oka, és ezzel Wintermantel Zsolt is egyetért.
Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők
– árulta el.
