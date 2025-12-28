RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor különleges képeket osztott meg, ilyen volt 2025 második három hónapja

Orbán Viktor képekben mutatta meg 2025 második három hónapját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 09:40
Orbán Viktor fényképek összefoglaló

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hogyan zajlott 2025 második három hónapja, vagyis az április, május és a június.

ORBÁN Viktor; RADEV, Rumen
Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

🗓️ 2025 képekben. Második rész. 📸

– írta az alább megtekinthető képekhez Orbán Viktor:

Itt lehet megtekinteni az első részt:

 

