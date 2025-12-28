Orbán Viktor különleges képeket osztott meg, ilyen volt 2025 második három hónapja
Orbán Viktor képekben mutatta meg 2025 második három hónapját.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges képeket osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hogyan zajlott 2025 második három hónapja, vagyis az április, május és a június.
2025 képekben. Második rész.
– írta az alább megtekinthető képekhez Orbán Viktor:
Itt lehet megtekinteni az első részt:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre