Orbán Viktor: A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra

Felszólalt Császártöltés polgármestere, Takácsné Stalter Judit is, a béke mellett egy megható videóban, amelyet Orbán Viktor is megosztott a közösségi médiában. „Én a békére szavazok. Együtt lenni a családommal, szeretteimmel.”

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

- írja a kormányfő.