Orbán Viktor: A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra
Újabb megható videót osztott meg az emberekkel Orbán Viktor.
Felszólalt Császártöltés polgármestere, Takácsné Stalter Judit is, a béke mellett egy megható videóban, amelyet Orbán Viktor is megosztott a közösségi médiában. „Én a békére szavazok. Együtt lenni a családommal, szeretteimmel.”
A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!
- írja a kormányfő.
