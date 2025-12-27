RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt 2025 képekben

Orbán Viktornak kétségtelenül mozgalmas éve volt.

2025 kétségtelenül mozgalmas esztendő volt Orbán Viktor számára. Mindamellett, hogy idén is tartottak Békemenetet, sor került az első Háborúellenes Gyűlésre, amelyet ezután még négy követett - és ezek még csak az utóbbi hónapok eseményei voltak!

Orbán Viktor
Orbán Viktor megmutatta, milyen volt 2025 / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt 2025

Szavak helyett beszéljenek azonban a képek, amelyeket nemrég a közösségi oldalán tett közzé a kormányfő.

2025 képekben. Első rész

- jelentette be a fotók mellett a miniszterelnök.

Mutatjuk!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
