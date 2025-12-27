Orbán Viktor megmutatta: ilyen volt 2025 képekben
Orbán Viktornak kétségtelenül mozgalmas éve volt.
2025 kétségtelenül mozgalmas esztendő volt Orbán Viktor számára. Mindamellett, hogy idén is tartottak Békemenetet, sor került az első Háborúellenes Gyűlésre, amelyet ezután még négy követett - és ezek még csak az utóbbi hónapok eseményei voltak!
Szavak helyett beszéljenek azonban a képek, amelyeket nemrég a közösségi oldalán tett közzé a kormányfő.
2025 képekben. Első rész
- jelentette be a fotók mellett a miniszterelnök.
Mutatjuk!
