RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Béke, biztonság, stabilitás

Április 12-én lesznek a választások.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 08:34
Módosítva: 2026.03.01. 12:58
magyarország fidesz háborúellenes gyűlés orbán viktor

Február 28-án telt házzal zajlott le Esztergomban a 11. Háborúellenes Gyűlés. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is jelen volt, akit óriási lelkesedéssel és szeretettel fogadott a tömeg.

Április 12-én lesznek a hazai választások. Orbán Viktor miniszterelnök pedig emlékeztetett arra, hogy mit is ígér a Fidesz. Miért is a Fidesz a biztos választás. 

„Béke. Biztonság. Stabilitás. Fidesz. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!”

– emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu