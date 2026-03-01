Orbán Viktor: Béke, biztonság, stabilitás

Február 28-án telt házzal zajlott le Esztergomban a 11. Háborúellenes Gyűlés. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is jelen volt, akit óriási lelkesedéssel és szeretettel fogadott a tömeg.

Április 12-én lesznek a hazai választások. Orbán Viktor miniszterelnök pedig emlékeztetett arra, hogy mit is ígér a Fidesz. Miért is a Fidesz a biztos választás.

„Béke. Biztonság. Stabilitás. Fidesz. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!”

– emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor.