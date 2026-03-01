Orbán Viktor: Béke, biztonság, stabilitás
Április 12-én lesznek a választások.
Február 28-án telt házzal zajlott le Esztergomban a 11. Háborúellenes Gyűlés. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is jelen volt, akit óriási lelkesedéssel és szeretettel fogadott a tömeg.
Április 12-én lesznek a hazai választások. Orbán Viktor miniszterelnök pedig emlékeztetett arra, hogy mit is ígér a Fidesz. Miért is a Fidesz a biztos választás.
„Béke. Biztonság. Stabilitás. Fidesz. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!”
– emlékeztetett mindenkit Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre