Jelek, hogy a barátnőd tényleg elköteleződött melletted

Amikor egy nő úgy érzi, hogy ez a kapcsolat nem neki való, nem érzi benne otthonosan magát, nem érzi, hogy te valóban őt választottad, megkérdőjelezi partnere szándékait, és visszatartja magát, hogy elkerülje az érzelmi sérüléseket.

Ezeket a jeleket közvetíti a nő, ha hosszú távon látja magát a kapcsolatban

Fotó: Freepik - illusztráció

Jelek, ha egy nő biztos a kapcsolatban

Az érzelmi biztonság egy kapcsolatban átalakítja azt, ahogyan bízik, kommunikál, határokat szab, és ahogyan a szerelemről gondolkodik. Látható ez a viselkedésében, az önbizalmában és abban, ahogyan a kapcsolatba lép.

Megengedi magának, hogy bízzon

Amikor egy nő úgy érzi, hogy teljes mértékben kiválasztott egy kapcsolatban, megengedi magának, hogy megbízzon az életében lévő férfiban. Már nem érzi úgy, hogy a többi nő versenytárs lenne. Ehelyett a kapcsolatát valami megtörhetetlennek tekinti. Ez egy erőteljes érzés, ami bizalom nélkül lehetetlen.

Megmutatja a valódi személyiségét

Egy hosszú távú kapcsolatot a valódi énünk köré kell építenünk. Amikor egy nő tudja, hogy azért választották ki, aki, végre elengedheti magát és önmaga lehet.

Nyíltan kommunikál az érzéseiről

Félelmetes lehet elmondani az embereknek, hogy mit érzünk valójában. Amikor egy nő végre biztos a kapcsolatban, biztonságban érzi magát, hogy megnyíljon neked. A jóban és a rosszban is nyíltan beszél az igazi érzéseiről.

Leengedi a pajzsát

Egy kapcsolatban ösztönös dolog megvédeni magunkat. Ha valakit már megbántottak, nem meglepő, hogy mindent megtesz, hogy megakadályozza, hogy ez újra megtörténjen. Ha egy nő már bizonyosságot szerzett, gondolkodás nélkül beengedheti a férfit. Nem fél, lebontja a maga köré épített falakat.

Őszintén támogatóvá válik

A nők másképp élik meg a világot, mint a férfiak. Ez empatikusabbá és gondoskodóbbá teheti őket. Amikor végre teljesen átadják magukat a kapcsolatnak, akkor úgy érzik megéri az időt, hogy megadják neki ezt a támogatást – írja a Your Tango.