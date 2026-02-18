Itt vannak az okok, amiért elromlik a házasságod

Egyetlen pár sem sejti még az oltár előtt, hogy a jövőben a kapcsolatuk milyen irányba fejlődik majd. Senki sem tudja, milyen problémák merülhetnek fel, de ezekkel a tipikus hibákkal megéri tisztában lenni.

Így siklik félre minden kapcsolat

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Így teszik tönkre a párok a kapcsolatukat

A romantikus eltávolodás bármely hosszú távú kapcsolatban megtörténhet, különösen akkor, ha a párok azt feltételezik, hogy a szerelem majd magától fennmarad napi tudatosság nélkül. A kutatások szerint az érzelmi visszahúzódás idővel fizikai és pszichológiai távolságot is teremt. Ha tönkre akarod tenni a házasságodat, csak sodródj ahelyett, hogy minden nap egymást választanátok.

Megcsalják egymást ahelyett, hogy szembenéznének azzal, mi romlott el

Semmi sem rombolja le jobban a bizalmat, mint amikor valaki megszegi a szavát és félrelép. Ez azért áll az első helyen, mert a pusztítás, amit okoz, rendkívül gyors.

A párkapcsolati tanácsadó Jen Duchene így fogalmazott:

A hűtlenség – bármilyen formában – az éretlenség és a bizonytalanság jele. Isten tudja, én is szenvedtem mindkettőtől. Azért csalnak az emberek az iskolai dolgozatokon, mert át akarnak menni és ugyanezért menekülnek ki egy monoton házasságból egy viszonnyal. Sokkal szórakoztatóbb, mint tanulni, vagy dolgozni a házasságon.

Hazudnak ahelyett, hogy őszinték lennének

Persze a megcsalás is egyfajta hazugság, de itt nem áll meg a sor. Végtelen módja van annak, hogy valaki elbújjon egy intim kapcsolatban.

Hazudni a pénzügyekről, a hobbikról, szenvedélyekről, érdeklődési körökről. Azt mondani a partnerednek, hogy boldog vagy a kapcsolatban, miközben belül csendben forr benned a neheztelés.

Ha valami zavar, mondd el a partnerednek korán és rendszeresen, mielőtt csendben aláásná a házasságotokat.

A partnerüket teszik meg az egész világuknak

Tedd a partneredet az egyetlen érzelmi támaszoddá. Ne legyenek barátaid. Ne legyenek hobbijaid. Ne legyen coachod, terapeutád, férfi- vagy női csoportod, ahová járhatsz. Amíg a partnered úgy érzi, hogy az összes érzelmi súlyodat ráhelyezed, addig tökéletesen haladsz egy katasztrofális kapcsolat és válás felé.