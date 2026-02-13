Kitálalt az infuenszer: nem olyan jó buli egy milliárdossal járni

Egy fiatal influenszer elmondta, nem olyan felhőtlen dolog milliárdossal járni, mint azt az emberek elképzelik. A nő szinte egész nap otthon ült, miközben kedvese bejárta a világot.

Az influenszer elárulta, nem egyszerű dolog milliárdossal járni (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Nem olyan jó milliárdossal járni, mint azt a többség képzeli – állítja Diana

Diana Sidva korábban fényűző életet élt. A portugáliai Lisszabonból származó nő elmondta, olasz barátjától „havi zsebpénzt” kapott, miközben a férfi üzleti ügyek miatt a világ különböző pontjaira utazott.

A 23 éves Diana pilateszre járt, drága éttermekben étkezett, és luxusautókat vezetett, ám szerinte ez az életmód – sokak elképzelésével ellentétben – nem volt teljesen felhőtlen. Tapasztalatai szerint a semmittevés és a céltalan élet hamar unalmassá válik, és káros hatással lehet a mentális egészségre.

Nem akarok többé egy trófea feleség vagy otthonülő barátnő lenni... Belefáradtam

– fogalmazott Diana, aki szerint ha valakinek semmilyen kihívás sincs az életében, az könnyen elakad a személyes fejlődésben, és mentálisan a húszas éveiben megrekedhet. Hozzátette, hogy a női influenszerek problémái ennél a pontnál nem érnek véget, és a látszólag tökéletes élet mögött gyakran komoly belső küzdelmek húzódnak.

Még ha karriert is építesz, mindig a második helyen leszel, mert ő az, aki mindkettőtökről gondoskodik, így az ő munkája mindig is prioritás lesz.

Diana, aki saját, múltbeli tapasztalatait hozta fel példaként, elismerve, hogy a közösségi médiából származó bevétele össze sem hasonlítható a volt barátjáéval, akinek a neve szerepelt a 30 év alatti leggazdagabb pasik listáján. Éppen ezért anyagilag a párjától függött, miközben nem voltak saját céljai, sem karriertervei az életében – írja a DailyStar.