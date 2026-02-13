Kitálalt az infuenszer: nem olyan jó buli egy milliárdossal járni
Hiába tűnik irigylésre méltónak az effajta luxusélet. Az előnyök mellett hátránya is van milliárdossal járni.
Egy fiatal influenszer elmondta, nem olyan felhőtlen dolog milliárdossal járni, mint azt az emberek elképzelik. A nő szinte egész nap otthon ült, miközben kedvese bejárta a világot.
Nem olyan jó milliárdossal járni, mint azt a többség képzeli – állítja Diana
Diana Sidva korábban fényűző életet élt. A portugáliai Lisszabonból származó nő elmondta, olasz barátjától „havi zsebpénzt” kapott, miközben a férfi üzleti ügyek miatt a világ különböző pontjaira utazott.
A 23 éves Diana pilateszre járt, drága éttermekben étkezett, és luxusautókat vezetett, ám szerinte ez az életmód – sokak elképzelésével ellentétben – nem volt teljesen felhőtlen. Tapasztalatai szerint a semmittevés és a céltalan élet hamar unalmassá válik, és káros hatással lehet a mentális egészségre.
Nem akarok többé egy trófea feleség vagy otthonülő barátnő lenni... Belefáradtam
– fogalmazott Diana, aki szerint ha valakinek semmilyen kihívás sincs az életében, az könnyen elakad a személyes fejlődésben, és mentálisan a húszas éveiben megrekedhet. Hozzátette, hogy a női influenszerek problémái ennél a pontnál nem érnek véget, és a látszólag tökéletes élet mögött gyakran komoly belső küzdelmek húzódnak.
Még ha karriert is építesz, mindig a második helyen leszel, mert ő az, aki mindkettőtökről gondoskodik, így az ő munkája mindig is prioritás lesz.
Diana, aki saját, múltbeli tapasztalatait hozta fel példaként, elismerve, hogy a közösségi médiából származó bevétele össze sem hasonlítható a volt barátjáéval, akinek a neve szerepelt a 30 év alatti leggazdagabb pasik listáján. Éppen ezért anyagilag a párjától függött, miközben nem voltak saját céljai, sem karriertervei az életében – írja a DailyStar.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre