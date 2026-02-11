Leplezte magát az olimpiai bajnok: győzelme után bevallotta, hogy megcsalta barátnőjét

A norvég téli olimpiai bajnok biatlonista, Sturla Holm Lægreid épphogy megszerezte bronzérmét, amikor a verseny utáni interjúban megdöbbentő vallomást tett: bevallotta, hogy megcsalta a barátnőjét.

Bronzérme megszerzése után könnyes vallomást tett az olimpiai bajnok (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Élő adásban vallott az olimpiai bajnok

Honfitársa, Johan-Olav Botn arany-, míg a francia Eric Perrot ezüstérmet szerzett, de Lægreid láthatóan nehezen tudta palástolni érzelmeit, mikor a dobogó után a médiának nyilatkozott.

A 28 éves sportoló az elmondta, hogy élete első olimpiai érmének megszerzése óriási jelentőségű, és köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette az útját. Ugyanakkor egy személy miatt különösen aggódott és félt, hogy nem látta a történelmi pillanatot.

Van valaki, akivel meg akartam osztani ezt, és aki talán ma nem néz. Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével és a világ legszebb és legkedvesebb emberével. És három hónappal ezelőtt elkövettem életem legnagyobb hibáját, megcsaltam.

A biatlonista azt mondta, hogy élete legrosszabb hetét élte át, miközben a kamerák előtt sírva bevallotta, hogy nem tudja, mit akar elérni a vallomásával. A férfi szerette volna megosztani ezt a pillanatot a volt kedvesével, de tudja, hogy a cselekedetei miatt szakadék alakult ki köztük.

Nem tudom, mit akarok elérni ezzel, de a sport az utóbbi napokban más irányba haladt. Szóval, szeretném ezt megosztani vele!

Elmondta, hogy mindig jó példakép szeretett volna lenni, de be kellett ismernie a hibáit. Bár úgy érezte, már mindent elveszített, és elrontotta az igazi szerelem esélyét, úgy döntött, most kell megszólalnia, amikor az emberek figyelme rá szegeződikt.

Ha ez egy apró esélyt ad arra, hogy elmondjam neki, mennyire szeretem, akkor inkább társadalmi öngyilkosságot követek el élő adásban, csak hogy megkapjam ezt a kis esélyt

Bár a legtöbb sportoló nem erre használja a verseny utáni interjúkat, Lægreid számára úgy tűnt,elég fontos volt, hogy színt valljon – írja a LadBible.