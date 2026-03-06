Gólyahír: apa lesz Hollywood egyik legsármosabb pasija

Micsoda hír: Josh Duhamelnél és Audra Marinál érkezik az újabb baba – írja a PEOPLE. A pár most közölte a gólyahírt, hogy második közös gyermeküket várják.

Gólyahír: újabb gyermeke születik a sármos színésznek (Fotó: Pexels)

Gólyahír: újabb gyermeke születik a sármos színésznek, Josh Duhamelnek

Egy kislánnyal bővül a történetünk (...) Már alig várjuk, hogy megismerjünk

– írta a bejegyzésébe férjét is odabiggyesztő meseszép kismama, Audra Mari az Instagram-oldalán.

Március 5-én este érkezett a hír, miszerint a 32 éves egykori Miss World America második gyermekével várandós. A büszke apuka nem más, mint a Transformers-filmek 53 éves sztárja, Josh Duhamel. A pár egy Instagram-bejegyzésben tette közzé a hírt, ami azóta végigsöpört a hollywoodi sztárok között. A rajongók pedig egyenesen odáig vannak a második gyermek születésének hírétől.

A Transformers sztárja és felesége már rutinos szülőként várják a kis jövevényt – első közös gyermekük, Shepherd Lawrence Duhamel 2024. január 11-én született. (Duhamelnek előző, az énekenső Fergie-vel kötött házasságából is született egy gyermeke.)

2025 augusztusában Josh Duhamel a People-nek arról beszélt, milyen (akkor még) két fiú édesapjának lenni és arról, hogy szeretne még egy gyermek apukája lenni.

Egyszerűen imádok apa lenni. Minden egyes mérföldkövet szeretek

– mondta. Majd a következő szavakkal méltatta feleségét is, akit nagyszerű anyának nevezett.