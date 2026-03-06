"Minden szülő legrosszabb rémálma": Edzés közben szívrohamot kapott a 12 éves kisfiú

Adriel Enriquez, aki a jövő hónapban ünnepelte volna 13. születésnapját, edzés közben szívrohamot kapott és összeesett. Habár gyorsan érkezett a segítség, az életét már nem tudták megmenteni.

Edzés közben szívrohamot kapott

Fotó: unsplash (illusztráció)

Nagybátyja, Joshua Gutierrez gyűjtést szervezett, hogy a családja méltó módon tudjon búcsút venni tőle, fedezni tudják a váratlan temetés költségeit. A tragikus hirtelenséggel elhunyt gyermek szüleinek, Rickynek és Brendának óriási terhet jelent a tragédia. Saját mentális egészségük és fiuk búcsúztatása mellett, annak két öccséről is továbra is gondoskodniuk kell.

Nem lehet szavakba önteni milyen érzés, ha ilyen korán meghal a gyermeked

– írta Gutierrez, aki unokaöccsét úgy jellemezte, mint aki „fényt, energiát és örömet hozott mindenhová, ahová csak ment”.

Ami egy átlagos délutánnak indult, amikor azt csinálta, amit szeretett, minden szülő legrosszabb rémálma lett

– olvasható a GoFundMe adománygyűjtés leírásában.

Adriel imádta a focit. Nem csak játszott, hanem igazán szeretett. Szívvel, szenvedéllyel és mosollyal jelent meg a pályán.

Enriquez futballklubja, a Platinum IE, Instagram posztban tisztelgett a néhai játékos előtt, és bejelentette, hogy március 5-én, csütörtökön virrasztást tartanak a tiszteletére. A klub a bejelentésben elismerte a sport iránti szenvedélyét, mondván:

Hirtelen és váratlanul elvesztettük egyik Platinum IE családtagunkat egy edzés után. Aközben, amit a legjobban szeretett: a csapatával a pályán lenni.

A Platinum IE elmondta, hogy az egész szervezetet megrázták a történtek, és támogatást kérnek „gyönyörű életének tiszteletére és megünneplésére” – írja a People.