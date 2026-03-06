Maradandó károsodástól retteg a Forma-1 világbajnoka

Hétvégén kezdődik a Forma-1 2026-os szezonja, de már a melbourne-i Ausztrál Nagydíj helyszínén is totális a káosz az Aston Martin istállónál. A korábban három különböző csapattal (Williams, McLaren, Red Bull) a legtöbb (12) konstruktőri világbajnoki címet nyert szaktekintély, Adrian Newey csapatfőnök elismerte: pilótái, Fernando Alonso és Lance Stroll akár maradandó idegkárosodást is szenvedhetnek a vészesen vibráló versenyautóban.

Forma-1: Fernando Alonso sem bírja 25 körnél tovább az Aston Martin vibrálását Fotó: PA Images

A Forma-1 szezonnyitója előtt Newey megerősítette, hogy az autó technikai problémái – nevezetesen: a Honda-hajtásláncban jelentkező abnormális rezgés, vibráció – miatt Alonsóék egészsége is veszélybe kerülhet. Jelen állás szerint csak korlátozott mennyiségű kört tehetnek meg Melbourne-ben.

Károsodhat a Forma-1 kétszeres világbajnokának egészsége?

– A vibráció karosszériára történő átterjedése terén még nem értünk el előrelépést. Ez olyan problémákat is okoz, hogy például leesnek a tükrök, hátsó lámpák. Mindezt sürgősen meg kell oldanunk – mondta a legendás főmérnök, de ennél is sokkal nagyobb bajnak tartja:

A rezgések végső soron továbbítódnak a versenyzők ujjaiba. Fernando úgy érzi, nem tud 25 körnél többet megtenni egyhuzamban, mielőtt maradandó idegkárosodást szenvedne a kezében. Lance esetében ez 15 kör

– nyilatkozta Adrian Newey, aki amondó: a karosszériát tekintve a legjobbak közé tartozhatnak, de a Honda erőforrása miatt egyelőre biztosan a vert mezőnyben lesznek.

Vagy még ott sem, hiszen legfeljebb a verseny kis részében vehetnek részt Alonsóék védelmében.

– Nem fájdalmas, de egy idő után zsibbadni kezd a kezem-lábam. Nehéz felmérni, milyen következményekkel járna, ha egy hónapig ilyen körülmények között vezetnénk – panaszolta a Renault-val 2005-ben és 2006-ban F1-világbajnok Fernando Alonso.

Nem tudom, mihez hasonlítsam. Mintha megrázna az áram egy székben vagy valami hasonló. Nincs messze ettől.

Nagyon kellemetlen vibráció, és a motornak is rossz, de az autóban ülő embernek is. Az egész autó szétesik ilyen fokú vibrációtól – magyarázta a kellemetlen jelenséget Lance Stroll.