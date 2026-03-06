Helyreigazítás: A 2026. január 30-án a "Józsefvárosi parkolás: fizethetsz még akkor is, ha orvoshoz mész" címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy 2026. január 12. napját megelőzően orvosi igazolással az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők ingyen parkolhattak a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ területén, ebből következően valótlanul állítottuk azt is, hogy ez a lehetőség 2026. január 12. napjától megszűnt.