Józsefvárosi parkolás: fizethetsz még akkor is, ha orvoshoz mész

A józsefvárosi parkolásban ismét változás következett be, különösebb tájékoztatás nélkül lépett életbe az új rend január 12-én a Szent Kozma Egészségügyi Központban. Az intézkedés leginkább azokat érinti fájdalmasan, akik egészségügyi okokból kénytelenek autóval érkezni a rendelőbe: idősek, mozgásukban korlátozottak, krónikus betegek.

Józsefvárosi parkolás: akkor is fizetni kell, ha orvoshoz mész Fotó: freepik.com / Illusztráció



Megtudtuk: az új szabályok szerint az intézmény parkolójában az első óra 300 forintba kerül, ezt követően pedig óránként már 800 forintot kell fizetni. Egy hosszabb szakrendelés, vizsgálat vagy több osztály közötti várakozás esetén így könnyedén több ezer forintos parkolási költség is összejöhet.

Fizetés nélkül mindössze 10 percig lehet bent tartózkodni, ami egy rendelőben gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Ennyi idő alatt még a sorszámhúzásra és a bejelentkezésre sem mindig jut idő, nemhogy érdemi ellátásra. A helyzetet tovább súlyosbítják a büntetések. Ha valaki elveszíti a parkolójegyét, 8000 forintot kell fizetnie. Amennyiben pedig a díjat nem rendezi, a kötbér napi 10 000 forint lehet.

A józsefvárosi parkolás a betegeknek korábban teljesen ingyenes volt

Korábban egészen más volt a rendszer. A betegek orvosi pecséttel igazolhatták, hogy valóban egészségügyi ellátást vettek igénybe, és ez alapján ingyen parkolhattak az intézmény területén. Ez a lehetőség szűnt meg teljesen januártól.

Sok beteg értetlenül áll a döntés előtt. Többen arról számoltak be a kerületi Facebook csoportban, hogy egy-egy hosszabb vizsgálat vagy több szakrendelés felkeresése után már nemcsak a betegségük, hanem a parkolási számla is fájdalmas meglepetést okozott.

Az biztos: aki mostantól autóval indul a Szent Kozma szakrendelőbe, annak nemcsak a beutalót, hanem a bankkártyát is érdemes előkészítenie.

Józsefvárosban és több belső kerületben is az éves lakossági parkolási díjak 2026-ra jelentősen megemelkedtek, de a felháborodás különösen erős Józsefvárosban. A lakók szerint a rendszer mára gyakorlatilag arról szól, hogy egyre több pénzt kérnek egyre kevesebb parkolóhelyért. Ezt tetézi ez az új rendelet.