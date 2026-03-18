„Soha nem hagyta volna el a családját” – 57 éve tűnt el egy anya, lánya ma is keresi

Lynda Champan mindössze 15 éves volt, amikor édesanyja, Isabella Skelton 1969 júniusában rejtélyes körülmények között eltűnt. Azóta ötvenhét év telt és, de a ma már 71 éves nő, még mindig nem adta fel a keresését.

Azt mondták, anya elment dolgozni, és egy ideig nem jön vissza. Soha többé nem láttuk. Anya szerető és gondoskodó volt. Soha nem hagyott volna el minket, főleg úgy, hogy az egyik testvérem kórházban volt

– idézte fel a több mint 50 évvel ezelőtti emlékeit Lynda Chapman.

A család élete a rejtélyes eltűnés után teljesen szétesett. Apjuk nem tudott megbirkózni a helyzettel, ezért a gyerekeket a Skóciában élő rokonokhoz küldte. Lynda innen elszökött, és végül nevelőszülőknél kötött ki.

A rendőrség fura módon nem jelentette be eltűnt személyként a nőt

A lány évekkel később rádöbbent, hogy valami nagyon nincs rendben ezzel az üggyel kapcsolatban, de amikor a rendőrséghez fordult, megdöbbenve tapasztalta, hogy édesanyját nem is jelentették be eltűnt személyként.

Még mindig darabokra vagyok törve. Csak válaszokat szeretnék

– mondta.

Bár úgy érzi, édesanyja már nem él, nem adja fel a keresést.

57 év telt el. Próbáltam elengedni, de nem megy. Megérdemli, hogy valaki a végsőkig keresse.

Az ügy idén januárban meglepő fordulatot vett. Új nyomok kerültek elő, ezért a nyomozás tovább folytatódik. A család reméli, hogy ennyi év után végre fény derül arra, mi történt.

Az Egyesült Királyságban évente több mint 170 ezer ember tűnik el, és ahogy ez a példa is mutatja nem minden eset kap nyilvánosságot. Sok család évtizedeken át vár válaszokra – ahogy Lynda is, aki egy dolgot biztosan tud: soha nem fogja abbahagyni a keresést.

Forrás: Mirror