Elragadta daganata a 2 éves fiút, szülei karjaiban vette utolsó lélegzetét

Daganatos betegségben hunyt el egy kisfiú, aki már a születése óta komoly betegséggel küzdött. A daganatos betegséget azután állapították meg, miután átesett egy szervátültetésen. A szülők különleges módon őrzik elhunyt fiúk emlékét.

Daganatos betegségben vesztette életét a kétéves George, aki előtt különleges módon tisztelegnek a szülei

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Daganatos betegség miatt hunyt el a kisfiú

Mindössze kétéves korában vesztette életét a kis George Hartfield, akinek története mély nyomott hagyott a családjában, akik különleges módon gondoskodnak arról, hogy tovább vigyék a kisfiú emlékét. George egy ritka és agresszív daganatos betegség miatt hunyt el, amely egy korábbi májátültetés miatt alakult ki.

George 2017 júliusában látta meg a napvilágot az angol Essex megyében. Még csak csecsemő volt, amikor már komoly egészségügyi problémákkal küzdött. George epeúti elzáródással jött a világra, ami miatt a mája nagy mértékben károsodott. Állapota 2019 januárjában megkövetelte a májátültetést, ám a beavatkozás után az egészségügyi állapota rosszabbodni kezdett. Még ugyanebben az évben decemberben egy ritka, úgynevezett poszttranszplantációs limfoproliferatív betegséget diagnosztizáltak nála, amely a szervátültetés után alakult ki. A kisfiú mindössze két héttel a diagnózis után, édesanyja, Hayley és édesapja, Anthony karjaiban hunyt el.

A gyászló szülők úgy döntöttek, hogy gyermekük emlékét jótékonyság útján őrzik meg. Létrehozták a George’s Windmills nevű alapítványt. A kezdeményezés célja, hogy támogatást nyújtson a helyi kórházaknak, a betegeknek és családjaiknak.

Hálásak a szakemberek a család támogatásának

A megalapítás óta már számos kórházba eljutottak, ahol szenzoros hordágyak segítik a gyermekek megnyugtatását. Az interaktív elemekkel ellátott ágyak segítenek elterelni a gyermekek figyelmét a kezelésekkel járó kellemetlenségekről.

„Fiunk emléke most a George’s Windmills jótékonysági szervezeten keresztül él tovább, amely örömet, megnyugvást és mosolyt szeretne vinni a beteg gyermekek és családjaik életébe Essex-szerte” – mondta Hayley Hatfield. Hozzátette:

Az általunk adományozott szenzoros eszközök célja, hogy fényekkel, buborékokkal és interaktív élményekkel segítsenek a gyerekeknek ellazulni és megnyugodni a kórházi tartózkodás során.

Nagyra értékelik az egészségügyi szakemberek a szülők kezdeményezését, egyikük úgy fogalmazott: „George igazán szerethető kisfiú volt, és kiváltság látni, hogy az öröksége ilyen formában él tovább. Nagyon hálásak vagyunk ezért az adományért.”