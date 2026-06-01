170 alkalommal küzdött meg a rákkal a férfi – most újabb csata vár rá

A legtöbb ember számára egyetlen rákdiagnózis is felfoghatatlan teher, Sean Breininger azonban olyan megpróbáltatásokon ment keresztül, amelyek szinte hihetetlennek tűnnek.

A férfi 170 alkalommal győzte le a rákot

A 47 éves férfi eddig kétszer győzte le a torokrákot, megküzdött nyelv-, húgyhólyag- és nyelőcsőrákkal, emellett 15 szájüregi daganatot és mintegy 150 bőrrákos elváltozást diagnosztizáltak nála. Összesen 170 alkalommal volt rákos, most pedig újabb harc vár rá, az orvosok az állkapcsában kialakult daganat eltávolítására készülnek.

Sean szerint az évek során a rák állandó szereplővé vált az életében.

Már egyetlen rákdiagnózissal is rendkívül nehéz szembenézni. De amikor újra és újra ugyanazzal kell megküzdened, az teljesen felemészti az embert. Mentálisan, fizikailag és lelkileg is kimerítő.

Felesége, a 46 éves Allison szerint az életük gyakorlatilag a kezelések és a diagnózisok körül forog. Azokban a rövid időszakokban, amikor éppen nincs jelen egy újabb daganat, nem ünnepelnek, hanem próbálnak felépülni az előző megpróbáltatásokból.

Sean története 2011-ben vett drámai fordulatot. Akkor, 31 éves korában egy rendkívül ritka genetikai betegséget, úgynevezett Fanconi-anémiát diagnosztizáltak nála. A betegség a csontvelő működését károsítja, és jelentősen megnöveli a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

A betegség annyira ritka, hogy hosszú időbe telt, mire sikerült pontos diagnózist felállítani. A diagnózist követően Sean életmentő csontvelő-transzplantáción esett át. A beavatkozáshoz testvére, Adam adott csontvelőt. Az átültetés sikeres volt, és megmentette az életét, de a daganatok kialakulásának veszélye továbbra sem múlt el.

Az orvosok szerint Sean esetében 750-szer nagyobb eséllyel alakulhat ki rák, mint egy átlagos embernél. A legfrissebb diagnózis az állkapcsát érinti. Allison elárulta, hogy férje már átesett egy műtéten, amelynek során megpróbálták eltávolítani a daganatot, ám nem sikerült minden rákos szövetet eltávolítani – írja a The Sun.