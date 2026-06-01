RETRO RÁDIÓ

Nem csitulnak a botrányok: ismét a kegyvesztett András hercegre szegeződött minden figyelem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Ezúttal egy pincérnő tett vallomást az egykori herceg viselkedéséről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 10:30
Módosítva: 2026.06.01. 11:41
andrás herceg királyi család botrány

Úgy tűnik a királyi családnak nincs egy nyugodt napja sem András herceg miatt. Mikor már azt hinnék ettől több botrányról nem hullat le a lepel, jön a következő. Az egykori yorki herceg helytelen viselkedéséről most egy pincérnő tett vallomást, de ez még nem minden, ugyanis nemrég a rendőrség elkezdte vizsgálni ezt az ügyet is.

Kitálalt egy pincérnő András herceg botrányos viselkedéséről
Kitálalt egy pincérnő András herceg botrányos viselkedéséről Fotó: AFP

Kitálalt egy pincérnő András herceg botrányos viselkedéséről

A rendőrség nyomozói egy incidenst vizsgálnak, ami állítólag a rangos Royal Ascot lóversenyen történt. Természetesen ez vizsgálat nem áll távol az eddigiektől, amit az egykori herceg ellen indítottak.

Állítólag András 2002-ben egy pincérnővel nem megfelelően viselkedett, amikor édesanyjával, II. Erzsébet királynővel és más magas rangú királyi családtagokkal együtt részt vett a versenyfesztiválon az aranyjubileumi évében.

A rendőrség nem osztott meg sok részletet a nyomozásról, de úgy gondolják, hogy a személyzet akkoriban nem jelentette a versenypálya vezetőségének az esetet. A Buckingham-palota mindeközben közölte: „Mivel Mountbatten-Windsor úr ügyében rendőrségi vizsgálat folyik, nem tudunk nyilatkozni az ügyekben.”

A Sunday Times értesülései szerint András legalább két napon részt vett a 2002 júniusában a Berkshire-ben megrendezett 5 napos eseményen. Ekkor bátyja, Károly és öccse, Eduárd herceg mellett fényképezték le.

A hatóságoknak nem lesz könnyű dolguk a nyomozással, ugyanis az éves eseményen több száz vendéglátóst alkalmaznak ideiglenes szerződésekkel – írta a Mirror.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu