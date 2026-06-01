Nem csitulnak a botrányok: ismét a kegyvesztett András hercegre szegeződött minden figyelem

Úgy tűnik a királyi családnak nincs egy nyugodt napja sem András herceg miatt. Mikor már azt hinnék ettől több botrányról nem hullat le a lepel, jön a következő. Az egykori yorki herceg helytelen viselkedéséről most egy pincérnő tett vallomást, de ez még nem minden, ugyanis nemrég a rendőrség elkezdte vizsgálni ezt az ügyet is.

Kitálalt egy pincérnő András herceg botrányos viselkedéséről Fotó: AFP

Kitálalt egy pincérnő András herceg botrányos viselkedéséről

A rendőrség nyomozói egy incidenst vizsgálnak, ami állítólag a rangos Royal Ascot lóversenyen történt. Természetesen ez vizsgálat nem áll távol az eddigiektől, amit az egykori herceg ellen indítottak.

Állítólag András 2002-ben egy pincérnővel nem megfelelően viselkedett, amikor édesanyjával, II. Erzsébet királynővel és más magas rangú királyi családtagokkal együtt részt vett a versenyfesztiválon az aranyjubileumi évében.

A rendőrség nem osztott meg sok részletet a nyomozásról, de úgy gondolják, hogy a személyzet akkoriban nem jelentette a versenypálya vezetőségének az esetet. A Buckingham-palota mindeközben közölte: „Mivel Mountbatten-Windsor úr ügyében rendőrségi vizsgálat folyik, nem tudunk nyilatkozni az ügyekben.”

A Sunday Times értesülései szerint András legalább két napon részt vett a 2002 júniusában a Berkshire-ben megrendezett 5 napos eseményen. Ekkor bátyja, Károly és öccse, Eduárd herceg mellett fényképezték le.

A hatóságoknak nem lesz könnyű dolguk a nyomozással, ugyanis az éves eseményen több száz vendéglátóst alkalmaznak ideiglenes szerződésekkel – írta a Mirror.