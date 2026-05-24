A pénz nem probléma, mégis panaszkodik a kegyvesztett András herceg

A Norfolkba száműzött András herceg új élete egy magányos lét, amelyet állítólag megbánás tölt el, mégis állítása szerint a pénz nem jelent számára problémát.

Élete végéig megbánással fog élni András herceg

A kegyvesztett herceg húsvétkor költözött állandó otthonába, Károly király sandringhami birtokára, a Marsh Farmra, miután egy ideig elhunyt apja korábbi lakhelyén, a Wood Farmon lakott. Ott tartóztatták le még februárban, 66. születésnapján, közhivatali visszaélés gyanújával, azonban sok időt nem töltött fogságban, órákkal később szabadon engedték.

Látványos kegyvesztése óta András egy szerény birtokon él magányos életet, amely messze áll korábbi fényűző otthonától a Royal Lodge-ban. Bennfentesek szerint az egész családjából csak öccse, Eduárd herceg vette a fáradságot, hogy meglátogassa őt.

Andrew Lownie író a Mirrornak adott interjújában a Entitled: The Rise and Fall of the House of York című, frissített életrajzi könyvének kiadása előtt nyilatkozott, és elárulta, hogy egy alkalmazott ritka betekintést adott a kegyvesztett herceg mindennapjaiba.

A könyvben idézett egyik munkatárs szerint András mélyebb kapcsolatot talált a természettel és az állatokkal, ami segít neki elmenekülni a mindennapi stressz elől, amit az „alaptalan” vádak okoznak. A herceg vehemensen és ismételten tagadott minden helytelen cselekedetet, annak ellenére, hogy már minden címét elvesztette.

Nagyon nehéz volt megbirkózni ezzel. A legnehezebb az volt, hogy ez hogyan érintette a családomat, és milyen nagy terhet rótt rájuk. Ezt szavakkal sem tudom leírni, és sajnos ezt a megbánást életem végéig viselnem kell

- idézte a könyvben az alkalmazott András vallomását. „Nem fogok viccelni. Az életem a feje tetejére állt, és gyakran érzem azt a mélyen gyökerező érzést, hogy egyedül vagyok a világban. Új rutinokat és kapcsolatokat kell kialakítanom. Talán máshol fogom ezt csinálni” - tette hozzá.

A pénz nem jelent problémát, mert az évek során kötöttem néhány ravasz üzleti megállapodást, amelyek jó életmódot biztosítanak számomra. Teljesen félreértettek, és remélem, hogy egy napon végre kiderül a meztelen igazság. Nem fogok hazudni, ez volt életem legfájdalmasabb élménye.

Egy forrás azt állítja, hogy a herceg napi rutinja elszakadt a valóságtól: idejének nagy részét késő estig videojátékokkal tölti egy hatalmas tévé előtt , amelyen gyakran órákon át golfozik. Sőt a bennfentes szerint már a játékot helyezi előtérbe a munka, az egészség és a higiénia helyett is - írta a Mirror.