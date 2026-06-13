Kimondani is sok: Ennyi szavazattal választották újra Orbán Viktort
Szombaton tartotta a Fidesz a tisztújító kongresszust. Ismét Orbán Viktor lett az elnök, nem is akármennyi szavazattal.
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé rövid videó formájában azt a pillanatot, amikor újra megválasztották a Fidesz elnökévé, ráadásul elsöprő többséggel.
Én sohasem hátrálok meg!
- írta a megható pillanathoz az egykori miniszterelnök.
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