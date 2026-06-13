Ez király! – Felrúgta a protokollt egy alattvaló, III. Károly király válasza mindent vitt

A királyi család kapcsán előírás a szigorú protokoll betartása. Előfordul, hogy egy-egy ilyen találkozó előtt mintegy gyorstalpaló keretében magyarázzák el az érintetteknek, hogyan kell viselkedni az uralkodó jelenlétében. Ám hiába a tudás és a legjobb szándékra való törekvés, olykor az izgalom közbe szól, és átírja a dolgokat. Így történt ez most is, Francine Orr olyat tett, amit nem akart, s majd' elsüllyedt szégyenében. A kellemetlen helyzetet maga III. Károly király mentette meg, aki a váratlan, és cseppet sem megfelelő megszólításra igazán frappánsan reagált.

III. Károly király mentette meg a kellemetlen helyzetet (Fotó: AFP / AFP)

III. Károly király miatt jött zavarba

Károly király az angliai Gimbsy városába tett hivatalos királyi látogatást, melynek során a Gimbsy Town Football Clubba is ellátogatott, hogy az Our Future névre hallgató közösségi csoport tagjaival találkozzon június 11-én. A klub egyik munkatársa, Francine Orr elárulta, hogy a korábbi eligazítás ellenére sem a megfelelő megszólítást használta a királlyal való találkozása során.

Károly király kedves humorral reagált a kínos helyzetre

A nő kezet fogott a királlyal, amikor véletlenül kicsúszott a száján, hogy „Rendben van, drágám...” Természetesen azonnal észrevette a hibát, majd a protokollnak megfelelően bocsánatot kért Károly királytól, aki láthatóan nem vette a szívére a nem megfelelő szóhasználatot, sőt, kedves humorú válaszával megnyugtatta a hölgyet, akinek így felelt: „Semmi gond. Szeretem, ha drágámnak szólítanak.”

Az uralkodóval való találkozás szigorú protokollt követel, személyes találkozás alkalmával az uralkodót „Your Majesty” azaz a Felség megszólítással kell illetni, ugyanez vonatkozik Kamilla királyné megszólítására is – olvasható a Life.hu cikkében.