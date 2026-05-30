Károly király tényleg egy sebezhető nőt látott Meghanben? - Kiderült milyen volt valójában kettejük kapcsolata

Károly király valódi érvzései Meghan Markle-lel kapcsolatban most napvilágot láttak egy királyi szakértőnek köszönhetően. A sussexi hercegné 2020-ban távozott a brit királyi család aktív tagjai közül, és azóta megromlott a viszonya a monarchiával. A folyamatos családi feszültségek ellenére Meghan mindig tisztelettel és szeretettel beszélt a királyról.

Károly király átlátott a kemény külsőn

Károly és leendő menye között különösen megható pillanat volt, amikor Meghan édesapja nem tudott részt venni az esküvőn, így a jelenlegi uralkodó kísérte őt az oltárhoz. A hercegné erről így beszélt a Harry herceggel közös Netflix-dokumentumsorozatban:

Harry édesapja nagyon elbűvölő ember. Azt mondtam neki: "Ebben az egészben elveszítettem az apámat.” Ezért nagyon sokat jelentett számomra, hogy az apósomként ott volt mellettem

Most egy királyi szakértő arról beszélt, mit gondolhat valójában Károly király az eltávolodott menyéről.

A királyi kommentátor, Ingrid Seward a New Magazine-nak elmondta:

A Meghan és Károly között kezdetben kialakult kapcsolat nagyon sokat jelentett Meghan számára. Károly rendkívül gondoskodó volt vele. Bár állítólag „Volfrámnak” becézte, szerintem átlátott a kemény külsőn, és egy meglehetősen sebezhető nőt látott benne. Úgy gondolta, hogy ha közelebb vonja magához, ahelyett hogy eltaszítaná, akkor nagyobb befolyása lehet arra, amit Meghan esetleg a jövőben tenni fog

- magyarázta a szakértő.

Azonban nemcsak Károly volt, az akivel jó kapcsolatot ápolt a sussexi hercegné. Korábban kedves szavakkal emlékezett meg a király édesanyjáról, a néhai II. Erzsébet királynőről is - írja az Express.

A 2021-es, Oprah Winfrey-nek adott nagy visszhangot kiváltó interjúban így fogalmazott:

A királynő mindig csodálatos volt velem. Az egyik első közös hivatalos programunkon együtt utaztunk vonattal, előtte pedig együtt reggeliztünk. Egy gyönyörű ajándékot adott nekem, és egyszerűen imádtam a társaságát. Egy gyönyörű gyöngy fülbevalót és egy hozzá illő nyakláncot kaptam tőle. Később autóval utaztunk egyik programról a másikra. A királynőnek volt egy takaró a térdén, mert hűvös volt az idő, és azt mondta: „Meghan, gyere csak”, majd rám terítette. Ez a nagymamámra emlékeztetett. Mindig kedves, barátságos és rendkívül befogadó volt velem

- emlékezett vissza a hercegné.